Tomasz Sekielski zaliczył glow up. Widzowie go nie poznają! Tak się zmienił. Spektakularna metamorfoza!

Kim jest człowiek, który nie boi się żadnych tematów? Tomasz Sekielski to dziennikarz z krwi i kości, który pierwsze kroki w zawodzie stawiał jeszcze w latach 90. Zaczynał jako młody chłopak w radiu Vox w Bydgoszczy, potem były Radio Wawa i Radio dla Ciebie. To tam szlifował swój warsztat i uczył się, jak dotrzeć do słuchaczy.

Prawdziwy przełom nastąpił, gdy Sekielski trafił do telewizji i "Faktów TVN". Jako reporter relacjonował głośne sprawy, w tym polityczną aferę Rywina. To właśnie wtedy pokazał, że nie boi się zadawać trudnych pytań i drążyć tematów, które wielu wolałoby zamieść pod dywan.

Burza w programie "Teraz My!" – Sekielski ujawnił aferę taśmową

Pamiętacie program "Teraz My!"? To był prawdziwy hit! Tomasz Sekielski razem z dziennikarzem Andrzejem Morozowskim stworzyli duet, który elektryzował widzów. Ich program publicystyczny nie bał się podejmować kontrowersyjnych tematów i wywoływać politycznych skandali.

We wrześniu 2006 roku w "Teraz My!" wybuchła prawdziwa bomba! Sekielski i Morozowski przedstawili materiały nagrane ukrytą kamerą, które ujawniły kulisy rozmów dotyczących obsadzania stanowisk w rządzie. To był początek tzw. afery taśmowej, która wstrząsnęła polską polityką. Rozmowy ówczesnej posłanki Samoobrony Renaty Beger trafiły na pierwsze strony gazet, a Sekielski stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w kraju.

Po rozstaniu z TVN w 2012 roku, Tomasz Sekielski nie zniknął z mediów. Wręcz przeciwnie! Pracował m.in. w radiu TOK Fm, gdzie prowadził autorskie audycje. Trafił do TVP Info, gdzie prowadził program "Woronicza 17". Potem był związany m.in. z tygodnikiem "Wprost", Nową TV i Wp. Teraz po latach wraca do TVP i będzie miał swój wieczorny program.

Sekielski z bratem wzięli się za temat ciemnej strony kościoła

Tomasz Sekielski razem ze swoim bratem Markiem Sekielskim stworzyli dwa filmy dokumentalne, które poruszyły opinię publiczną, a dotyczyły kościoła. "Tylko nie mów nikomu" i "Zabawa w chowanego" to wstrząsające opowieści. Filmy wywołały ogromną dyskusję na temat przestępstw wśród duchownych i roli kościoła w tuszowaniu tych spraw.

Metamorfoza Tomasza Sekielskiego. Schudł prawie 100 kg

Kilka lat temu Tomasz Sekielski przeszedł spektakularną metamorfozę. Przez lata zmagał się z nadwagą, ale w końcu postanowił zawalczyć o siebie i swoje zdrowie. W jednym z wywiadów przyznał, jak doszło do zmiany:

Jak się doprowadziłem do ekstremalnego stanu, lekarz mi mówił: "Panie Tomku, ale pan w każdej chwili może umrzeć. Pan musi przejść na dietę, musi pan ograniczyć" (...). Ja to wiedziałem, otwierając lodówę i wpieprzając w środku nocy jakieś nieprawdopodobne ilości tego jedzenia, ja wiedziałem, że wyrządzam sobie krzywdę. Co więcej, kończąc to jedzenie, ja się bałem, że się już nie obudzę - opowiadał Martynie Wojciechowskiej.

Dziennikarz postawił na dietę, sport, skorzystał też z operacji wycięcia części żołądka. Dzięki determinacji osiągnął sukces. Dziś nie przypomina dawnego siebie. Niżej zdjęcia pokazujące, jak się zmienił.

