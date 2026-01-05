Sławomir Mentzen jak Superman! Dosłownie przeleciał nad miastem i to nie samolotem!

Sara Osiecka
2026-01-05 16:22

Polityk Konfederacji Sławomir Mentzen niedawno był w Dubaju, gdzie między innymi ścigał się na pustyni. W mediach społecznościowych pokazał wiele zdjęć ze swoich wczasów, a nawet udostępnił filmik. Widać na nim, jak leci nad miastem niczym Superman!

Sławomir Mentzen

Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Sławomir Mentzen
  • Sławomir Mentzen spędza urlop w Dubaju, dzieląc się wrażeniami z luksusowego wypoczynku.
  • Polityk pochwalił się lotem na tyrolce nad miastem, oferując internautom zapierające dech w piersiach widoki.
  • Jakie polityczne przesłanie ukrył Mentzen w swoim poście i dlaczego nawiązał do socjalizmu?

Na styku starego i nowego roku wiele osób decyduje się wziąć urlop, by odpocząć na wczasach. Niektórzy spędzają ten czas w rodzinnym domu, inni w osypanych śniegiem górach, a jeszcze inni wybierają całkowitą zmianę klimatu. Do tej ostatniej grupy zalicza się Sławomir Mentzen, który postanowił udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a konkretnie do Dubaju. Tam pogoda zdecydowanie dopisuje - świeci słońce, a temperatury pozwalają na noszenie koszulek z krótkim rękawem. Polityk często chwalił się ujęciami ze swojego wypoczynku, a ostatnio uraczył internautów także filmikiem.

Sławomir Mentzen w Dubaju

Sławomir Mentzen całymi garściami korzysta z uroków Dubaju. Zwiedził miasto, miał okazję odwiedzić najwyższy budynek świata - Burj Khalifa - oraz śmigał po pustyni w specjalnych pojazdach. To jednak nie koniec atrakcji! Polityk pokazał nagranie, na którym na tyrolce przelatuje nad miastem. Całość rejestrowały dwie kamery: jedna ustawiona na twarz, a druga na widok zza pleców. Dzięki temu internauci mogą podziwiać piękną panoramę widzianą z lotu ptaka. Wieżowca, błękitna woda, palmy - wszystko robi niesamowite wrażenie.

Z drugiej strony można także obserwować wrażenia samego Sławomira Mentzena. Początkowo widać, że poseł Konfederacji był lekko spięty, jednak im dłużej trwał lot, tym pewniej się czuł. W pewnej chwili nawet się uśmiecha i rozkłada ręce na boki. Przeleciał nad miastem niczym Superman! Takie nagranie to z pewnością wspaniała pamiątka, jednak nic nie przebije dreszczyku emocji na żywo.

Nie zabrakło także politycznego komenatzra o nieco sarkastycznym wydźwięku.

Perspektywą pewności i bezpieczeństwa nie buduje się świata. Świat tworzą ludzie młodzi i energiczni. Dziś dziesięciu słabeuszy trzyma za nogi jednego orła, który chce wzlecieć i nie pozwoli mu wzlecieć. Dokładnie na tym polega socjalizm: że człowiek chce coś zrobić, a tutaj siedzą mu na karku PIP, sanepid, dwa urzędy podatkowe - i on nie może wzlecieć! Ktoś musi otworzyć okno, żeby oni mogli wzlecieć. O to chodzi, żeby pozwolić ludziom latać, żeby ludziom pozwolić działać. To jest program Prawicy! - napisał w poście z nagraniem.

