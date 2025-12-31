Takiego sylwestra można Sławomirowi Mentzenowi pozazdrościć! Pochwalił się zdjęciem

Politycy mają różnorodne plany na sylwestra, od koncertów po domówki.

Sławomir Mentzen zaskoczył, wybierając pustynną przygodę w Dubaju.

Zamiast zimowej aury, polityk postawił na ekstremalne wyścigi Dune Buggy.

Każdy ma własne, unikalne plany na sylwestra: wiele miejsc oferuje uroczyste bale i potańcówki, a kluby pękają w szwach. Inni z kolei wybierają domówki w gronie znajomych, inni zasiądą przed telewizorem, spędzając noc na tańcach do koncertów na ekranie. Niektórzy, jak poseł Janusz Kowalski, wybierają się, by na żywo zobaczyć koncerty organizowane przez najpopularniejsze stacje telewizyjne. Polityk wybrał Chełm, gdzie swoją imprezę poprowadzi TV Republika. Sławomir Mentzen jednak zostawił go daleko w tyle i to dosłownie!

Sylwester Sławomira Mentzena

Zupełnie inny i oryginalny pomysł na spędzie 31 grudnia miał polityk Konfederacji. W mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciem, na którym widać, jak siedzi w pojeździe Can-Am X3, opatulony w arafatę i kask, a w tle widać pustynię. Do tego założył koszulkę z krótkim rękawem. Choć nie dodał żadnego opisu do posta, wskazał lokalizację: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oznaczył także profil Dune Buggy Dubai Tours.

- Wyobraź sobie podróż przez złote wydmy Dubaju z rykiem potężnego silnika za plecami. Pochłaniasz wszystkie elementy pustyni – ciepłe słońce, jedwabisty piasek, wiatr na skórze. To doświadczenie, którego każdy musi spróbować przynajmniej raz w życiu - czytamy w opisie oznaczonego profilu.

Jak się okazuje, polityk porzucił srogą i ponura polską zimę, by koniec roku spędzić ściągając się po pustyni! Dla wielu osób to wymarzony sposób na spędzenie sylwestra. Można mu tylko pozazdrościć!

