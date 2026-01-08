Tak wyglądało wyjazdowe posiedzenie PiS za zamkniętymi drzwiami. Sala jak na bal, kryształowe żyrandole

W PiS ostatnio wiele się dzieje, a prezes Jarosław Kaczyński ma się nad czym głowić. W środę, 7 stycznia, polityk wygłosił oświadczenie. Jak podkreślił już należy działać na rzecz przyszłych wyborów i tego dotyczyły wewnętrzne partyjne rozmowy: - Najważniejszy wniosek z prezydium jest jeden: pełna jedność i determinacja. Idziemy drogą do zwycięstwa z programem dla całego narodu, w obronie gospodarki, suwerenności i rozwoju Polski. Rozłamy to marzenia naszych przeciwników. Prawo i Sprawiedliwość jest zjednoczone i gotowe wygrać - podkreślił szef partii. Jak dodał Jarosław Kaczyński:

Nie zgadzamy się na to, żeby Polska była duszona i w wymiarze gospodarczym, w wymiarze społecznym i w tym wymiarze najbardziej podstawowym to znaczy dotyczącym naszej suwerenności. Polska suwerenna, mająca warunki do szybkiego rozwoju, do pełnego zrównania się gospodarczo z najbogatszymi państwami Europy.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zwrócił też uwagę na kwestie pokoleniowe. Jak przyznał do władzy muszą wrócić ci, którzy potrafią rządzić, a przy tym ci którzy już się sprawdzili, jak zastrzegł: - (...) oczywiście muszą w tym uczestniczyć także ludzie innego już pokolenia - młodszego, często znacznie młodszego i z całą pewnością w trakcie tego wszystkiego, co pokażemy przed wyborami, Państwo się przekonają, że tak właśnie będzie.

Po spotkaniu w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej, politycy PiS ruszyli do jednej z podwarszawskich miejscowości, by tam odbyć wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego. Na wyznaczone miejsce ruszyli autokarem - ZOBACZ ZDJĘCIA. A co działo się w środku pięknego pałacu, w którym zorganizowano spotkanie? Rąbka tajemnicy uchylili ci, którzy brali w nim udział.

Tak wyglądało wyjazdowe posiedzenie PiS za zamkniętymi drzwiami. Morawiecki pokazał zdjęcia

Kilka zdjęć ze środka pokazał Mateusz Morawiecki, który pozował w towarzystwie partyjnych koleżanek: - Pozdrowienia z wyjazdowego posiedzenia Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Świetna atmosfera i pełna mobilizacja na przyszłe wyzwania - podpisał zdjęcia opublikowane w sieci. Widać, że spotkanie odbyło się w eleganckim miejscu, nie zabrakło też wspólnego posiłku. Wśród tych, którzy pokazali jak wyglądał wyjazd znalazł się także Marek Pęk, senator PiS.

