Miliony zwiedzających nie mogą się mylić. Wyjątkowa wystawa o Harrym Potterze już za 30 dni pojawi się w Polsce po raz pierwszy i ostatni

Ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych, minimum 90 minut interaktywnych zabaw, wędrówek i zadań w przepięknie odtworzonych, immersyjnych miejscach ze świata Harry’ego Pottera. Autentyczne stroje i rekwizyty, książki oraz mnóstwo atrakcji z uniwersum najpopularniejszego czarodzieja wszech czasów – to wszystko będzie dostępne w Polsce po raz pierwszy także poza ekranami kin i telewizorów. Dotknięcie magii będzie możliwe już za miesiąc – wystawa otwiera się dokładnie 11 kwietnia. To będzie pierwsza i jedyna okazja, by zwiedzić Harry Potter: The Exhibition w Polsce. Wcześniej to wyjątkowe wydarzenie, poza Stanami Zjednoczonymi, odwiedziło wyłącznie największe światowe lokalizacje, w tym Madryt, Sao Paulo, Melbourne, Paryż czy Wiedeń, przyciągając ok. 3,5 miliona osób. W samym Paryżu, w podobnym okresie, wystawę odwiedziło 650 tysięcy widzów. Fakt, że wystawa pojawi się w Polsce, to zdaniem organizatorów ogromne wyróżnienie, które wpisze się znakomicie w 25-lecie obecności Harry’ego Pottera w naszym kraju. To właśnie ćwierć wieku temu wydano na naszym rynku pierwszą książkę z serii o najsłynniejszym czarodzieju.

Wyjątkowa wystawa w wyjątkowym miejscu

O możliwość pokazania w Polsce Harry Potter: The Exhibition starano się ponad 2 lata. Decyzja, że to właśnie nasz kraj będzie gospodarzem wystawy, była ważna także w kontekście miejsca jej prezentacji. Mowa przecież o olbrzymim wydarzeniu, posiadającym dostęp do oryginalnych rekwizytów i kostiumów z uniwersum Harry’ego Pottera. Dlatego też amerykańskim organizatorom szczególnie zależało na tym, by wystawa miała odpowiednią ekspozycję. Wybór padł na Alvernia Planet.

- Obiekt służył do tej pory jako studio filmowe, dzięki czemu ma imponujące możliwości wystawiennicze i jest kojarzony z produkcjami filmowymi. To wszystko – po wielu wizytach organizatorów ze Stanów Zjednoczonych, ale też przy wsparciu Warner Bros Discovery – przesądziło o ostatecznym wyborze. Dzięki temu wyjątkowe uniwersum Harry’ego Pottera zagości w równie wyjątkowej lokalizacji, a my bardzo się z tego cieszymy – przyznaje Magdalena Sroka, prezeska Alvernia Planet.Są jednak pewne ograniczenia – niestety, wystawa będzie w Polsce bardzo krótko - tylko przez 4 miesiące. Bilety są dostępne, ale, podobnie jak w innych krajach, bardzo szybko się wyprzedają. W Alverni możliwość zobaczenia wystawy dziennie ma jedynie 5 tysięcy osób, a czas jest krótki, dlatego wszystkie zainteresowane osoby powinny wcześniej zaplanować swój przyjazd.

Moc atrakcji = olbrzymie przygotowania

Przestrzeń Alvernia Planet przeznaczona na atrakcje Harry Potter: The Exhibition przekracza aż 4,5 tys. metrów kwadratowych, dodatkowo na zewnątrz przygotowano 1,5 hektara terenów zielonych jako strefę rekreacyjną i gastronomiczną. Wyzwaniem logistycznym jest zresztą sam montaż wystawy. Około 50 tirów pojedzie przez całą Europę z poszczególnymi elementami, a część wyposażenia technicznego zakłada transport niemal ze wszystkich kontynentów. Ponad 150 osób międzynarodowego zespołu buduje wystawę już od 4 miesięcy.

Alvernia Planet to – przypominający nieco stację kosmiczną – kompleks 13 futurystycznych kopuł połączonych ze sobą korytarzami, co daje wielkie możliwości aranżacji przestrzeni, a to jest szczególnie ważne przy projekcie takim, jak Harry Potter: The Exhibition. Na terenie wystawy trzeba przecież pomieścić szereg przewidzianych, magicznych przestrzeni, m.in. Wielką Salę Hogwartu, poszczególne Domy Hogwartu – od Gryffindoru po Slytherin, sale lekcyjne czy Chatę Hagrida i Zakazany Las. Każde z miejsc ma swój klimat i dodatkowe atrakcje dla zwiedzających.

Zgodnie z zapowiedziami, otwarta od 11 kwietnia do 17 sierpnia wystawa będzie zawierać wiele interaktywnych elementów, dzięki czemu odwiedzający będą mogli wziąć udział w lekcji Wróżbiarstwa i przewidzieć przyszłość, wyciągnąć krzyczące mandragory podczas lekcji Zielarstwa w szklarni, uwarzyć własny eliksir, powalczyć czarami z Boginem, a nawet, sprawdzić swoje umiejętności w Quidditch’u™ - najpopularniejszym sporcie czarodziejów. Moc atrakcji zakłada jednak moc przygotowań. Zasięg wydarzenia obejmie nie tylko Polskę, ale również Słowację, Czechy i Węgry, co ma uczynić wystawę jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń kulturalnych w tej części Europy. Szacuje się, że wystawę odwiedzi blisko pół miliona osób, a średnia liczba odwiedzających w tygodniu wyniesie nawet 30 tysięcy.

i Autor: materiały prasowe Harry Potter: The Exhibition