Island hopping, czyli dosłownie skakanie po wyspach, to jeden z najgorętszych trendów podróżniczych. Kiwi.com, firma traveltech i wyszukiwarka tanich lotów, podpowiada dokąd się udać po wyspiarską przygodę i zrobić to w sposób najbardziej przyjazny dla naszego portfela. Greckie Sporady, Portugalskie Azory, Szkockie Szetlandy i nie tylko, a może Chorwacki archipelag Wysp Elafickich?

Island hopping, czyli nowy trend podróżniczy. Zachwycające miejsca, na które warto „skoczyć” z Polski i nie wydać majątku

20 najczęściej wybieranych wakacyjnych kierunków w 2024 roku, przez użytkowników Kiwi.com z Polski, pasuje do trendu island hopping. To doskonała alternatywa dla tych, którzy nie lubią siedzieć w jednym miejscu i chętnie udaliby się po więcej wrażeń. W tym roku najwięcej użytkowników uda się m.in. do Hiszpanii, Włoch, Grecji, Portugalii, a także Chorwacji, czy Indonezji, która jest absolutnym rajem dla fanów wyspiarskich przygód. Choć Szkocji nie ma w zestawieniu, to warto o niej wspomnieć, jest idealna dla tych, którzy zdecydują się zamienić upalną pogodę na nieco chłodniejszą aurę, zgodnie ze wschodzącym trendem coolcationing. Oto cztery miejsca wybrane przez ekspertów Kiwi.com idealne na island hopping.

Gdzie na wyspy? Szkocja to nie tylko Szetlandy

Szkocja to z pewnością raj dla tych, którzy marzą o ucieczce od upałów (coolcationing), a zwiedzanie Szkocji w formie island-hopping to niezapomniane przeżycie. Od legendarnych i dobrze znanych po te mniej i najbardziej wysunięte na północ. Co ciekawe, island-hopping można tam uprawiać na kilka sposobów np. promem czy samolotem. Regularne połączenia promem kursują z lądu na wyspy na zachodnim i północnym wybrzeżu Szkocji, a także między samymi wyspami. Na niektóre wyspy można dotrzeć samolotem — znajdujące się tam lotniska obsługują loty czarterowe ze Szkocji i spoza niej. Na Zachodnim wybrzeżu warto zwrócić uwagę na Wyspę Arran, Islay czy Wyspy Outer Hebrides. Jura to kolejna propozycja oferująca strzeliste góry, to na niej mieszkał George Orwell i tam napisał swoją książkę „1984”. I wreszcie Szetlandy — najbogatsze dziedzictwo Wikingów i zapierających dech krajobrazów. Kiwi.com podpowiada, że do Szkocji najtaniej i najszybciej dotrzemy samolotem z lądowaniem w Edynburgu, który trzeba zobaczyć. Za bilety w obie strony zapłacimy od 337 zł.

Gdzie na wyspy? Portugalia i Azory

Portugalia to jeden z najczęściej wybieranych kierunków na podróż, wedle analizy Kiwi.com. Może dla odmiany, zamiast lub oprócz Lizbony, czy Porto, wybrać Azory? Choć leżą w Europie, to są na tyle oddalone, że ma się wrażenie dotarcia na koniec świata. Tym bardziej że lokalna natura jest niezwykle malownicza, zdominowana przez soczystą zieleń, błękit i wszechogarniający spokój. Poza stolicą Ponta Delgada na Sao Miguel życie toczy się głównie na wsi, w powolnym tempie, rządzonym przez Matkę Naturę. Azory to w sumie 9 wysp wulkanicznych, które, choć są podobne to na tyle różne, że chce się skakać z jednej na drugą i odkrywać więcej. To zdecydowanie opcja dla tych, którzy oprócz aktywnego wypoczynku cenią spokój i ciszę i są odporni na nagłe zmiany pogody. Wskazane jest ubranie na cebulkę i gotowość do zmiany stroju w każdej chwili. Jak najtaniej dotrzeć? Kiwi.com podpowiada, że najtańszym rozwiązaniem będzie dotarcie do Lizbony (już od 492 zł) lub Porto (od 582 zł) i stamtąd dalej na wyspy. Główne lotnisko archipelagu znajduje się na Sao Miguel. Samoloty śmigłowe obsługują każdą wyspę; podróż trwa 15-50 minut. Istnieją również połączenia promem między wyspami.

Gdzie na wyspy? Grecja i Sporady

Island hopping w Grecji to magiczny sposób na poznanie kraju od innej strony. Tym bardziej że mowa o tych mniejszych i zdecydowanie mniej znanych wśród turystów. Na przykład Skiathos, to najmniejsza z archipelagu wysp Sporad, ma wymiary zaledwie 12 na 6 km i można ją łatwo zwiedzić autobusem lub łodzią. W zaledwie 1,5 h podróży promem przedostaniemy się na kolejną wyspę — Alonissos, słynącej z dziewiczego piękna przyrody i szlaków dla fanów hikingu. W Marpunta Village Club jest dostęp do plaży, a stamtąd bezpłatny transport do portu. Kiwi.com podpowiada, że na Sporady z Polski najlepiej dotrzeć samolotem — lecąc do Aten, następnie lądem do Agios Konstantinos i promem do Skiatos. Za lot z Polski do Aten zapłacimy od 296 zł w dwie strony.

Gdzie na wyspy? Chorwacja — Wyspy Elafickie

Chorwacja to nadal jeden z najchętniej wybieranych przez turystów z Polski kierunek na wakacje. Tym, którzy wybierają się do Chorwacji w tym roku, Kiwi.com pokazuje jak zboczyć z utartego szlaku i zobaczyć coś innego. Mowa o Wyspach Elafickich, które niegdyś słynęły z tego, że żyły na nich stada jeleni. Choć dziś już ich nie ma, archipelag urzeka ujmującą przyrodą, szmaragdową i czystą wodą i średniowiecznymi miasteczkami. Šipan, Koločep i Lopud to największe z wysp, a co najważniejsze są na wyciągnięcie ręki, na północ od Dubrownika, skąd wypływa prom i przybija do portu Suđurađ na wyspie Šipan. Promem z wyspy Šipan z łatwością można się przedostać na wyspę Koločep. Jak dotrzeć na wyspy? Najpierw z Polski do Dubrovnika — Kiwi.com podpowiada, że zalot zapłacimy od 234 zł w obydwie strony. A z Dubrovnika promem przedostaniemy się na wybraną wyspę, z której z łatwością skoczymy na kolejną. Šipan, Koločep i Lopud to największe z Wysp Elafickich, ale jest ich dużo więcej. Warto dać się ponieść wyobraźni.

