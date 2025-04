i Autor: AP Photo/Thibault Camus; X / @donaldtusk

Weekend polityka

Tusk w knajpie z wnuczkami. A na stole ? Ekskluzywna woda kilkukrotnie droższą od przeciętnej

Premier Donald Tusk ma wolny weekend. Spędza go w gronie najbliższych. Premier wybrał się na spacer z rodziną po stolicy i złapała go śnieżyca. Wszyscy na ten czas schowali się w warszawskim bistro. Co pojawiło się na stole? Uwagę przykuwa ekskluzywna woda, której cena wielokrotnie przewyższa ceny standardowych wód mineralnych.