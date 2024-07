Poznań z nastolatkiem. Tajemnicze miejsce, w którym czas mija niepostrzeżenie

Szyfry, łamigłówki, kody i wielka historia podana w ciekawy sposób. Jeśli szukasz miejsca, gdzie w Poznaniu fajnie spędzisz czas, odwiedź Centrum Szyfrów Enigma. Interaktywne muzeum, w którym dobrze będą bawić się zarówno dzieci, nastolatki, jak i dorośli. Zajrzyj tu także, jeśli jesteś jedną z tych osób, które często myślą o Imperium Rzymskim. Choć przyczynkiem do stworzenia tego miejsca był poznański kurs szyfrów z 1929 roku, od którego zaczęła się historia złamania kodu Enigmy, to można tu także „rozgryźć” Szyfr Cezara i wiele innych.

Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Pomysł na wycieczkę w stolicy Wielkopolski

Na wizytę w Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu warto zarezerwować sobie około 4 godzin. Jeśli będziemy zwiedzać aktywnie i uważnie, może okazać się, że spędzimy tu jeszcze więcej czasu. Już po odejściu od kas, ogromna maszyna szyfrująca z poziomo przesuwającymi się literami wyświetla napis, który zachęca do jej włączenia. Dalej pojawiają się kartonowe, naturalnych rozmiarów sylwetki trzech mężczyzn — Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki — absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego, którzy złamali szyfr Enigmy. Choć sukces rozszyfrowania niemieckiej maszyny przypisano głównie brytyjskim kryptologom, to bez Polaków historia II wojny mogłaby wyglądać inaczej. O tej historii i pracy nad szyframi dowiemy się, przekraczając kolejne drzwi. Podczas wizyty możemy przejść szybki kurs szyfrów, podobny do tego, w którym w 1929 roku uczestniczyli najsłynniejsi dziś polscy kryptolodzy. Sprawdzimy, jak działają maszyny i urządzenia, które pomogły złamać szyfr – płachty Zygalskiego, bomby i cyklometr. Jest tu także Enigma (replika) i nowoczesne komputery. Z pokładu U-bota możemy wysłać internetową pocztówkę do znajomych, w innej sali nadać komunikat alfabetem Morse'a i poznać nierozwiązane zagadki kryptologiczne (kto wie, może nam uda się je rozwikłać?). Temat kodów i utajniania informacji omówiony jest szeroko od starożytności po współczesność. Ciekawa jest także historia budynku, w którym znajduje się Centrum. Przed wojną w tym miejscu stał budynek pruskiej intendentury. Podczas okupacji mieściło się w nim m.in. Biuro Szyfrów Wojska Polskiego, w którym pracowali Rejewski, Zygalski i Różycki. Po bitwie o Poznań w 1945 budynek został zniszczony, nowe władze postanowiły w jego miejsce postawić Dom Partii, czyli siedzibę KW PZPR, gdzie rozgrywały się wydarzenia Poznańskiego Czerwca.

Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. Bilety, dni otwarcia, godziny zwiedzania

Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu znajduje się przy ul. Św. Marcin 78. Jest otwarte od wtorku do piątku od godziny 9:00 do 18:00. W soboty i niedziele zwiedzać można dłużej, od 9:00 do 19:00. Jeśli chcemy zwiedzać w dni świąteczne, warto sprawdzić na stronie internetowej, czy Centrum jest otwarte. Znajdziemy tam także informacje o tym, jak zwiedzać i zarezerwujemy wejściówkę. Bilet normalny kosztuje 28 zł, ulgowy 22 zł, rodzinny (2+3) 60 zł. Mniej za wizytę zapłacą posiadacze karty dużej rodziny (10 zł za osobę), poznańskiej karty turystycznej (17 zł normalny i 13 zł zniżkowy). Są także zniżki dla posiadaczy kart seniora oraz kart dużej rodziny poszczególnych miejscowości np. Swarzędza, Komornik czy Murowanej Gośliny.

