To, że wielu Polaków spędzi urlop za granicą, jest pewne. Tym bardziej że jak wskazują wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez agencję badawczą Stem Mark dla Kiwi.com, cena lotu nie stanowi bariery i kluczowego kryterium wyboru destynacji, a koszt i jakość zakwaterowania — wedle 43 proc. respondentów. Co trzeci ankietowany w wieku 18-37 lat ma zamiar podróżować co najmniej 2-3 razy w granicach Europy. Zdecydowana większość, bo aż 77 proc. deklaruje, że w planach ma odpoczynek i relaks, tzw. słodkie nicnierobienie. Co ciekawe, na taką formę wypoczynku wskazuje 80 proc. kobiet versus 73 proc. mężczyzn i aż 85 proc. ankietowanych nieposiadających dzieci (versus 79 proc. rodziców z dziećmi). Co drugi respondent z Polski (52 proc.) ma zamiar wykorzystać czas urlopu nie tylko na błogi odpoczynek, ale również aktywne eksplorowanie miejsca docelowego, zwiedzanie i poznawanie lokalnej kultury, a co dziesiąty (12 proc.) uda się w odwiedziny do swoich krewnych i przyjaciół. Jak nasze lokalne trendy wyglądają na tle pozostałych narodowości objętych badaniem? Wyniki badań przeprowadzonych dla Kiwi.com wskazują, że 61 proc. respondentów (w wieku od 18 do 37 lat) z 6 krajów (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Hiszpania) wyjedzie w tym roku za granicę więcej niż raz, głównie w granicach Europy. Najczęściej będą podróżować Słowacy — aż 44 proc. uda się w zagraniczną podróż co najmniej 2-3 razy, a na drugim miejscu Węgrzy z wynikiem 38 proc. Polska w ujęciu międzynarodowym zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 32 proc. respondentów, którzy będą w tym roku odpoczywać co najmniej 2-3 razy. Główną motywacją do podróżowania jest relaks i odpoczynek (73 proc.). Z wyjątkiem Hiszpanów, którzy wolą poznawać nowe miejsca i lokalną kulturę.

Zmęczony jak Polak? Najnowsze badania pokazują, że potrzebujemy urlopów i słodkiego nicnierobienia

Wyniki badań dla Kiwi.com wskazują, że 77 proc. ankietowanych z Polski ma zamiar relaksować się. W tej dyscyplinie pokonaliśmy niemal wszystkie pozostałe narodowości, wyprzedzają nas jedynie Węgrzy z wynikiem 81 proc. Największą popularnością cieszy się „nicnierobienie” i oddawanie się chwili — tak deklaruje 45 proc. respondentów, w tym 49 proc. kobiet i 42 proc. mężczyzn, a prym wiodą Millenialsi z wynikiem 51 proc. versus generacja Z, spośród której 36 proc. ma takie plany. Na pewno będziemy obcować z naturą — tak wskazuje 44 proc. ankietowanych, a także skupimy się na sobie, swoim zdrowiu psychicznym i tzw. self-connection - tak deklaruje 30 proc. ankietowanych. Co ciekawe, Polacy znacznie bardziej niż pozostałe narodowości objęte badaniem (Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Hiszpania) chcą eksplorować tętniące życie metropolii — aż 28 proc., z kolei opcja ta jest najmniej popularna wśród Czechów (14 proc.) i Słowaków (16 proc.). Również Słowacy najmniej są zainteresowani nocnym życiem, zaledwie 7 proc. ankietowanych wskazało taka odpowiedź.

Wakacje 2024. Popularne kierunki

Z analizy Kiwi.com wynika, że najpopularniejszymi kierunkami wakacyjnymi nadal są te, w których możemy liczyć na solidną dawkę słońca i gwarancję dobrej pogody, choć w TOP 20 rezerwowanych pojawiają się kierunki mniej typowe. O ile dotychczas (rezerwacje dokonane od 1 stycznia do 15 maja) większość lotów została zarezerwowana na czerwiec i początek lipca, to dane całoroczne za rok 2023 pokazują, że sierpień ogółem cieszy się większą popularnością wśród polskich podróżnych. Najwięcej osób w podróż wyruszy z Okęcia, lotniska w Krakowie (Kraków-Balice), a na trzecim miejscu uplasował się port lotniczy w Gdańsku. Kiwi.com wskazuje, że na liście top 20 wakacyjnych krajów znalazły się kolejno: Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Grecja, Norwegia, Francja, Stany Zjednoczone, Niemcy, Portugalia, Holandia, Dania, Albania, Turcja, Chorwacja, Islandia, Szwecja, Szwajcaria, Cypr, Indonezja, Malta.

