Znakomite ściganie i świetna frekwencja na Motoarenie! Zdjęcia kibiców z Torunia

Żużel. Apator - Sparta: Zdjęcia kibiców z Motoareny

To było iście królewskie zakończenie inauguracyjnej kolejki sezonu 2025 PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń i Betard Sparta Wrocław stworzyły fenomenalne widowisko. Obie drużyny mogły liczyć na znakomity doping kibiców. Niemal komplet fanów zadbał o godną oprawę spotkania dwóch medalistów z sezonu 2024. Kibice z Wrocławia wsparli Taia Woffindena, wtórowali im ci, którzy tego dnia trzymali kciuki za drużynę Piotra Barona. Po wyścigu nr 14 gospodarze cieszyli się z wygranej meczowej. Wynik 49:41 dobrze oddaje to, co tego dnia działo się na torze. Poniżej prezentujemy galerię ze zdjęciami z trybun! Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji!

PRES GRUPA DEWELOPERSKA TORUŃ - BETARD SPARTA WROCŁAW 49:41

Betard Sparta Wrocław - 41

1. Artiom Łaguta - 13 (3,3,2,1,1,3)

2. Brady Kurtz - 4 (0,1,0,3,0)

3. Bartłomiej Kowalski - 3+1 (0,1*,2,0,-)

4. Daniel Bewley - 4+1 (1,2,1*,-)

5. Maciej Janowski - 9+1 (3,1,1*,0,3,1)

6. Jakub Krawczyk - 7+1 (3,0,2,2*)

7. Marcel Kowolik - 1 (1,0,-)

8. Nikodem Mikołajczak - NS

KS Toruń - 49

9. Patryk Dudek - 12+1 (2,2*,3,3,2)

10. Robert Lambert - 9 (3,3,1,2,0)

11. Jan Kvech - 4+1 (1*,3,0,1)

12. Mikkel Michelsen - 9+2 (2,0,3,2*,2*)

13. Emil Sajfutdinow - 10+2 (1*,2,3,1*,3)

14. Antoni Kawczyński - 4+1 (2,2*,0)

15. Krzysztof Lewandowski - 1 (0,0,1)

16. Oskar Rumiński - NS

Bieg po biegu:

(60,77) Łaguta, Dudek, Kvech, Kowalski - 3:3 (60,65) Krawczyk, Kawczyński, Kowolik, Lewandowski - 2:4 (5:7) (60,39) Janowski, Michelsen, Sajfutdinow, Kurtz - 3:3 (8:10) (61,42) Lambert, Kawczyński, Bewley, Krawczyk - 5:1 (13:11) (61,01) Kvech, Bewley, Kowalski, Michelsen - 3:3 (16:14) (60,22) Łaguta, Sajfutdinow, Kurtz, Lewandowski - 2:4 (18:18) (60,21) Lambert, Dudek, Janowski, Kowolik - 5:1 (23:19) (61,20) Sajfutdinow, Kowalski, Bewley, Kawczyński - 3:3 (26:22) (60,44) Dudek, Łaguta, Lambert, Kurtz - 4:2 (30:24) (60,88) Michelsen, Krawczyk, Janowski, Kvech - 3:3 (33:27) (61,00) Dudek, Michelsen, Łaguta, Janowski - 5:1 (38:28) (60,99) Kurtz, Krawczyk, Lewandowski, Kvech - 1:5 (39:33) (60,84) Janowski, Lambert, Sajfutdinow, Kowalski - 3:3 (42:36) (61,00) Sajfutdinow, Michelsen, Łaguta, Kurtz - 5:1 (47:37) (60,62) Łaguta, Dudek, Janowski, Lambert - 2:4 (49:41)

Sędzia: Michał Sasień