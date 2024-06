To jedno z najpiękniejszych jezior na świecie. Różowa woda tworzy bajkowy klimat. Sprawdź, gdzie jest różowe jezioro

Jezioro Hillier jest jednym z ośmiu różowych jezior na świecie. Znajduje się na wyspie Middle należącej do Archipelagu Recherche, położonego u wybrzeży zachodniej Australii. Jego niesamowita barwa i położenie pomiędzy lasem eukaliptusowym i Oceanem Indyjskim sprawia, że przyciąga mnóstwo turystów, choć Ci mogą patrzeć na nie jedynie z lotu ptaka. Mimo to na Instagramie zdjęć z hasztagiem „lakehillier" są tysiące.

To jedno z najpiękniejszych jezior na świecie. Różowa woda jeziora Hillier jedna z największych zagadek dla badaczy

Jezioro Hillier jest jeziorem typu solankowego o szerokości 600 metrów. Kształtem przypomina ludzką stopę. Jeszce na początku XX wieku wydobywano z niego sól. Jednak w trosce o ochronę jeziora i wyspy teren w całości oddano naukowcom. Do dziś to miejsce badań. Eksperci nie mają jednej odpowiedzi dotyczącej koloru wody. W większości różowych jezior barwa wody jest efektem zasolenia oraz obecności algi z gatunku Dunaliella i halobakterii. Algi, które uwielbiają słoną wodę, podczas procesu fotosyntezy produkują naturalny czerwony barwnik. Jednak badania przeprowadzone w 1950 roku nie potwierdziły obecności tych alg w jeziorze Hillier. Inne różowe jeziora regularnie zmieniają barwę w zależności od temperatury, w przypadku jeziora Hillier barwa nie zmienia się przez cały rok. Choć różowa woda kusi, by chociaż zanurzyć w niej stopy, to niestety nie jest to możliwe. Jedyną opcją oglądania jeziora, jest patrzenie na nie z góry podczas lotu widokowego. Hillier to nie jedyne różowe jezioro w Australii, pozostałe to: Pink Lake oraz Hutt Lagoon. Zbiorniki o tej romantyucznej barwie znajedzemy także w: Sengalu — jezioro Lac Retba, Hiszpanii — Salina de Torrevieja i La Salina de La Mata, w Azejberdżanie — jezioro Masazirgol oraz w Kanadzie — Dusty Rose.

