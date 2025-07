Infinity pool wśród dzieł sztuki – odkryj nową perłę polskiego wellness

Kilkumilionowa inwestycja to znacznie więcej niż architektoniczne ekstrawagancja. To starannie skuratorowana przestrzeń, gdzie każdy element został pomyślany z myślą o regeneracji ciała i ducha. Lustrzana tafla wody rozpływa się w nieskończoności, tworząc iluzję pływania w chmurach, podczas gdy designerskie jacuzzi oferują intymny relaks pod rozgwieżdżonym niebem.

„Nasi goście już nie przyjeżdżają tylko po tradycyjne zabiegi uzdrowiskowe. Szukają przestrzeni do regeneracji psychicznej w otoczeniu, które samo w sobie wspiera proces uzdrawiania" – wyjaśnia Wojciech Tworek, dyrektor generalny hotelu, którego wizja połączenia wellness z prawdziwą sztuką staje się rzeczywistością.

Eleganckie leżaki premium rozmieszczone między starannie wyselekcjonowanymi dziełami sztuki współczesnej tworzą galerię pod otwartym niebem, gdzie każdy moment kontemplacji staje się częścią terapii. Badania potwierdzają, że kontakt ze sztuką ma udowodniony wpływ na redukcję stresu i poprawę dobrostanu psychicznego – w Bristol Art & Medical SPA ta wiedza przekształca się w konkretne doświadczenie. Nowa strefa łączy 170-letnią tradycję uzdrowiskową z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi. Zaawansowane systemy podgrzewania pozwalają na korzystanie z basenu przez większą część roku, co oznacza, że ten wyjątkowy rytuał regeneracji nie musi kończyć się wraz z latem. To miejsce dla osób, które rozumieją, że prawdziwy luksus to nie tylko komfort, ale przede wszystkim autentyczne doświadczenie, które pozostawia trwały ślad w pamięci i samopoczuciu.

Bristol Art & Medical SPA łączy przyjemność z rzeczywistymi korzyściami zdrowotnymi dzięki autorskim programom jak Siarczkowa Dieta Redukcyjna czy Femiterapia. To znacznie więcej niż hotel – to secesyjna perła z końca XIX wieku, gdzie każdy korytarz opowiada historię, a dzieła sztuki towarzyszą gościom na każdym kroku. To również jedno z największych w kraju medycznych SPA. Goście odkrywają tu uroki wellness w fińskiej saunie, łaźni parowej czy infrared, a także relaksują się w basenie z wodą filtrowaną nanosrebrem. Poziom 3 - ekskluzywna strefa relaksu na dachu - oferuje niezapomniane widoki na Park Zdrojowy, tworząc idealne miejsce na wieczorną kontemplację. We współpracy z Fundacją Nowa Przestrzeń Sztuki hotel regularnie organizuje wystawy i wydarzenia artystyczne, dzięki czemu każdy pobyt staje się podróżą przez świat kultury. A już wkrótce dojdzie do tego nowa strefa z infinity pool – ostatni element układanki, która czyni Bristol Art & Medical SPA miejscem bez precedensu w polskim wellness.

Oficjalne otwarcie nowej strefy planowane jest na sierpień 2025, ale hotel już teraz przyjmuje pierwsze rezerwacje na pobyty z dostępem do infinity pool. To może być początek nowego rozdziału w historii polskiego wellness – takiego, który konkuruje z najlepszymi kurortami, nie tracąc przy tym swojego unikalnego charakteru.

i Autor: materiały prasowe Bristol Art & Medical SPA