Karta kredytowa – niezawodny partner w podróży

Z tegorocznego Barometru1 Providenta wynika, że aż 62,5 proc. urlopowiczów w czasie wakacji woli płacić papierowymi pieniędzmi w kraju, a 33 proc. korzysta z gotówki za granicą. To się jednak zmienia. Coraz więcej Polaków decyduje się na karty płatnicze. Prawie 24 proc. badanych używa w tym celu karty kredytowej. Dowiedz się, dlaczego warto!

Jak to działa?

Karta kredytowa ma wiele zalet. Podczas wakacyjnego wyjazdu możesz jej używać do opłacenia noclegów, biletów wstępu do popularnych miejsc turystycznych, przejazdów środkami komunikacji miejskiej, wypożyczenia auta czy skorzystania z oferty gastronomicznej. Co ważne, kartą kredytową możesz płacić za produkty i usługi – nie mając środków na koncie osobistym. Wówczas korzystasz z pieniędzy banku lub innej instytucji finansowej udzielającej kredytu. Karta kredytowa umożliwia ci płatności na kredyt, który następnie spłacasz. Taka karta ma limit kredytowy, czyli kwotę maksymalną, do jakiej możesz nią zapłacić. To, jak wysoki jest limit, zależy m.in. od twojej zdolności kredytowej, indywidualnych potrzeb oraz decyzji kredytodawcy. Mając kartę kredytową i realizując płatności bezgotówkowe, korzystasz z okresu bezodstekowego. Oznacza to, że w danym czasie (kilkadziesiąt dni) możesz spłacić zobowiązanie bez konieczności uiszczania odsetek. Okres bezodsetkowy nie dotyczy jednak klientów, którzy wypłacą środki z bankomatu.

Koło ratunkowe w razie nagłych wydatków

Wyobraź sobie, że jedziesz z rodziną na wakacje nad morze. W połowie drogi psuje ci się auto. Masz dwie opcje: naprawić samochód, czyli ponieść koszty, i kontynuować podróż lub z zrezygnować z upragnionego odpoczynku. Wszystko już gotowe, walizki spakowane piętrzą się w bagażniku, dzieci marzą o kąpieli w Bałtyku, a Ty o relaksie. Jeśli podczas wakacji zaskoczą Cię nieprzewidziane wydatki – z kartą kredytową nie musisz się o nic martwić. Karta kredytowa daje możliwość rozłożenia płatności na raty, co jest pomocne przy większych wydatkach. Korzystanie z niej w umiejętny sposób pozwoli Ci w pełni skorzystać z wakacji, bez ograniczeń i trosk. Sama świadomość tego, że możesz wydać więcej, niż planowałeś, bez zbędnych formalności – daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo

Z Barometru Providenta wynika, że dla 33 proc. respondentów korzystanie z karty kredytowej w czasie wakacji daje poczucie bezpieczeństwa. Jest to związane m.in. z brakiem potrzeby noszenia przy sobie gotówki, którą łatwo ukraść, zwłaszcza w tłumnie odwiedzanych miejscach. Mając kartę kredytową, wygodnie i szybko możesz płacić za zakupy stacjonarnie i online. A jeśli potrzebujesz gotówki – wypłacisz ją z dowolnego bankomatu na terenie całego kraju. Ponadto jeśli odpowiedzialnie korzystasz z karty kredytowej, nie poniesiesz dodatkowych kosztów. Wystarczy spłacać całą kwotę przed zakończeniem cyklu rozliczeniowego karty, w którym użyłeś limitu. Korzystanie z karty kredytowej jest bezpieczne dzięki jednorazowym kodom SMS i hasłu, które umożliwiają potwierdzenie płatności. W razie kradzieży lub zgubienia karty możesz ją zablokować.

Podróże z kartą kredytową

Posiadanie karty kredytowej wiąże się z kontrolowaniem swoich wydatków i terminowym spłacaniem zobowiązań. Jednocześnie używanie jej w sposób odpowiedzialny daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zwłaszcza w czasie wakacji. Dodatkowo regularne spłacanie może pozytywnie wpłynąć na twoją historię kredytową.

Płatna współpraca z Provident Polska S.A.

[1] Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N = 1001 dorosłych Polaków, w styczniu 2025 r.