Gorszące sceny podczas rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie do dziś wywołuje dyskusje w społeczeństwie. Wiele osób twierdzi, że jego wybuch był błędem, nie ma jednak wątpliwości, że powstańcom należy oddawać hołd. Niestety - jak pokazują ostatnie lata - nawet w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dochodzi do gorszących scen i sporów. W 2021 roku głośno było o tym, że Robert Bąkiewicz zagłuszał wystąpienie weteranek Powstania Warszawskiego. W kolejnym roku w mocnych słowach do działacza prawicy odniosła się Wanda Traczyk-Stawska.

Chcę wam podziękować za to, że przyszliście! Ale muszę powiedzieć, że to, co zrobił Robert Bąkiewicz za zgodą Ministra Sprawiedliwości (Zbigniew Ziobro - red.), to, że pozwolił neonazistom iść przez Warszawę w dniu naszego święta (...) My Powstańcy czuliśmy się tak, jakby ktoś na nas napluł. Panie Bąkiewicz, nie miał pan prawa iść przez Warszawę! Wypowiadam wojnę!

- grzmiała uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Gwiazda "Na Wspólnej" w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pokazała grafikę. Afera polityczno-celebrycka

Teraz do sytuacji z Robertem Bąkiewiczem i Wandą Traczyk-Stawską odniosła się Matylda Damięcka, aktorka znana m.in. z serialu "Na Wspólnej". Gwiazda w 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zamieściła na Instagramie kilkanaście grafik związanych z II wojną światową, powstańcami, a także współczesnością. Największe emocje wzbudził rysunek najpewniej przedstawiający wspomnianą weterankę Powstania Warszawskiego i kontrowersyjnego działacza prawicy. Ten drugi na grafice nie wygląda zbyt korzystnie. Oj, będzie z tego afera celebrycko-polityczna. Matylda Damięcka zresztą nie pierwszy raz wbija kij w mrowisko. Ostatnio na przykład wymownie skomentowała wygraną Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

