Tak Doda ubrała się do Telewizji Polskiej. Ochroniarz nie padł na jej widok?! Odważnie to mało powiedziane!

Ralph Kaminski w euforii ogłaszał "bal u Rafała", teraz będzie musiał go odwołać. Wyszło niezręcznie

Co za zdjęcia

Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez środowiska prawicowe, zdobył 10,6 miliona głosów, co przełożyło się na 50,89% poparcia – tym samym zostając nowym prezydentem RP. Chociaż pierwsze sondaże exit poll sugerowały przewagę Rafała Trzaskowskiego, to późniejsze dane late poll odwróciły układ sił, a finalne wyniki rozwiały wszelkie wątpliwości. Wśród osób, które już wcześniej wyrażały obawy wobec radości części elektoratu opozycyjnego, znalazła się Matylda Damięcka – aktorka i artystka znana z mocnych, zaangażowanych społecznie grafik.

Zobacz też: Matylda Damięcka wpadła w furię po pytaniu o bycie matką! Potworny nietakt i mistrzowska riposta

Matylda Damięcka w przejmującym wpisie dotyczącym wyborów!

Zaledwie chwilę po tym, jak opublikowano pierwsze sondażowe wyniki exit poll, które wskazywały na przewagę Rafała Trzaskowskiego, w mediach społecznościowych pojawiło się wiele entuzjastycznych wpisów zwolenników obecnego prezydenta Warszawy. Jednak Matylda Damięcka, choć również sympatyzująca z opozycją, zachowała sceptycyzm. Już wtedy pisała, że obawia się poranka – tego momentu, gdy pełne wyniki mogą zmienić wszystko.

Zobacz też: Matylda Damięcka na swój sposób pożegnała papieża Franciszka. Telewizja Republika rozpętała z tego powodu burzę

Po ogłoszeniu ostatecznego rozstrzygnięcia, Damięcka jako jedna z pierwszych osób ze świata kultury opublikowała swoją reakcję. Na jej profilu na Instagramie pojawiła się minimalistyczna grafika zawierająca jedno, lecz wymowne słowo: "N.IE". To bezpośrednie nawiązanie do popularnej akcji internetowej, w ramach której użytkownicy wyrażali swoje poparcie lub sprzeciw wobec kandydatów przy użyciu prostych skrótów: "T.AK" dla Trzaskowskiego i "N.IE" dla Nawrockiego. Damięcka w swoim charakterystycznym stylu zdecydowała się nie używać zbędnych słów – obraz i kontekst wystarczyły, by przekaz był czytelny.

Artystka już wcześniej zasłynęła z tego, że w subtelny, ale zdecydowany sposób komentuje rzeczywistość społeczną i polityczną. Jej prace często viralowo krążą po internecie, stając się symbolem nastrojów części społeczeństwa. Nie inaczej było i tym razem – wpis szybko zyskał masę reakcji i udostępnień.

Zobacz też: Na scenie polały się łzy. Matylda i Mateusz Damięccy odebrali nagrodę w imieniu zmarłego ojca

Zobacz naszą galerię: Matylda Damięcka nie chce być mamą

Sonda Wybory prezydenckie 2025 wygrywa Karol Nawrocki. Czy jesteś zadowolony-/a z tego wyniku? Tak Nie Może być Bez znaczenia Nie mam zdania