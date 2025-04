Matylda Damięcka, która często wykorzystuje swoje ilustracje do komentowania bieżących wydarzeń, tym razem przedstawiła papieża Franciszka w nietypowy sposób - odwróconego tyłem, jakby właśnie odchodził i rzucał na pożegnanie "Good Luck" (ang. powodzenia). Co ciekawe, jedno z liter "o" w słowie "good" było mniej wyraźne, co sprawiało, że napis można było odczytać również jako "god luck" – "boże szczęście". Jak każde dzieło Damięckiej, grafika była wieloznaczna i otwarta na interpretacje.

Grafika Damięckiej obraża papieża Franciszka?

Grafika szybko obiegła media społecznościowe, wywołując skrajne opinie.​ Internauci zwracali uwagę w komentarzach, że nie wszystkie decyzje czy stanowiska papieża, były dla nich zrozumiałe czy akceptowalne. Według niektórych zaczerwienione uszy na obrazku miały być dowodem na to, że Franciszek ma się czego wstydzić. Jednak Damięcka w opisie dodała #odszedlczłowiek, zwracając uwagę na to, że każdy ma prawo do własnych opinii, ale także do błędów. Głowa Kościoła również.

Telewizja Republika nie pozostała obojętna. W jednym z programów skrytykowano artystkę za brak szacunku wobec głowy Kościoła katolickiego. Komentatorzy zarzucili jej przekroczenie granic dobrego smaku i obrażanie uczuć religijnych.​

Damięcka odpowiada na zarzuty

Matylda Damięcka odpowiedziała na zarzuty w swoim stylu - publikując kolejną grafikę z podpisem: "Jak wygląda modelowanie naszej rzeczywistości pod foremkę click baitową", sugerując, że TV Republika, ale także inne media, użyły jej pracy, by zyskać odsłony. Jej odpowiedź spotkała się z równie mieszanymi reakcjami, podsycając debatę na temat granic wolności artystycznej.​

To nie pierwszy raz, gdy Damięcka wywołuje kontrowersje swoimi pracami. Jej twórczość często porusza trudne tematy, prowokując do refleksji i dyskusji. Tym razem jednak reakcje były wyjątkowo intensywne, pokazując, jak silne emocje potrafią wywołać artystyczne interpretacje wydarzeń o charakterze religijnym.​

