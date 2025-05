Matylda Damięcka wpadła w furię po pytaniu o bycie matką! Potworny nietakt i mistrzowska riposta

Matylda Damięcka podobnie jak wiele innych - zarówno polskich, jak i zagranicznych - celebrytek nie ma dzieci. Wśród gwiazd, które nie są matkami znajdują się takie sławy jak Doda, Ewa Chodakowska, Edyta Olszówka, Olga Bończyk czy Dolly Parton. Wiele słynnych kobiet świadomie nie decyduje sie na macierzyństwo, przez co zmagać muszą się z okrutnym hejtem. Ewa Chodakowska przykre słowa słyszała nawet od bliskich jej osób.

Zostałam zrugana. Miałam wrażenie, że w tym najmniejszym gronie jestem nastawiona na taki konkretny lincz i każdy sobie poużywał. To było dla mnie szokujące. To była prywatna sytuacja

- wyznała kiedyś w programie "Miasto kobiet". Z różnymi docinkami mierzyć musi się także Doda, która wielokrotnie podkreślała, że nie chce być matką. - Nie wszystkie kobiety mogą i powinny mieć dzieci - podkreśliła w jednym ze swoich wpisów na Instagramie. Matylda Damięcka także nie została mamą. W Dzień Matki postanowiła zamieścić wpis, który niespodziewanie wywołał awanturę.

Słowa Matyldy Damięckiej na pogrzebie rozrywają serce na pół. "Nie zdążyłam Ci się pochwalić"

Aktorka w swoim przejmującym poście zwróciła się do kobiet, które nie mają dzieci, a także do... hejterów.

Dla tych, które matkami nie zostały i nie zostaną: bo nie chcą, nie mogą, nie mają z kim, bo moment je przeoczył, bo ich ciało nie chciało, bo życie się powydarzało i zadecydowało za nie, bo to był ich wybór lub najtrudniejsza decyzja. Tobie za to komentarz, przyszedł łatwo i myślisz, że coś wiesz. Wiesz jak miała się nazywać jej córka? Nie? To łaskawie wróć do swojego talerza, mięsko możesz zostawić, ale surówkę zjedz, dobrze Ci zrobi i grzecznie (...) śpiewająco do swoich klocków