Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od miesięcy konsekwentnie budują swoją prywatność na własnych zasadach. Choć ich relacja od początku wzbudza ogromne zainteresowanie, para rzadko dzieli się tak intymnymi wyznaniami. Tym większym zaskoczeniem okazała się publikacja, która pojawiła się na Instagramie aktorki tuż przed końcem roku. Krótkie wideo odsłoniło kulisy jednego z najważniejszych dni w ich życiu.

Kurzajewski i Cichopek ZAMKNĘLI pewien rozdział. Ten film mówi więcej niż słowa

Na nagraniu widzimy subtelne, eleganckie kadry z ceremonii ślubnej Cichopek i Kurzajewskiego. Z wyraźnym naciskiem na emocje i bliskość. Kasia opatrzyła materiał długim wpisem, w którym podsumowała mijające miesiące jako czas przełomów i nowych początków.

Z jej słów wynika, że był to rok symbolicznego zamykania dawnych etapów i odważnego otwierania kolejnych drzwi. Codzienność nabrała nowego rytmu, a dom wypełnił się planami i rozmowami.

Nie zabrakło również radosnych akcentów. Do rodziny dołączył pies, który jak napisała Cichopek wniósł mnóstwo uśmiechu, energii i długich spacerów, niezależnie od pogody. Jednak najważniejszym momentem był ślub, który oficjalnie rozpoczął nowy rozdział w ich wspólnym życiu. Na nagraniu słychać romantyczne wyznania Macieja Kurzajewskiego. Uroczo!

Kochanie jesteś dla mnie największym skarbem. Jesteś dla mnie największą nagrodą życiową. Mam Kasię obok siebie i zamierzamy biec ten maraton przez całe życie. Chcę z tobą biec do końca życia... razem. Kocham cię - powiedział na nagraniu wyraźnie wzruszony Kurzajewski.

