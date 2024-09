Co ich łączy?

Maciej Damięcki: Ostatni film aktora trafił do kin rok po jego śmierci

Maciej Damięcki odszedł w listopadzie zeszłego roku. Aktor miał 79 lat, a wiadomość o jego śmierci przekazały dzieci zmarłego, Matylda oraz Mateusz, za pomocą mediów społecznościowych. Nagła śmierć aktora wywołała ogromne poruszenie wśród opinii publicznej, a także w świecie kina i telewizji. Damięcki do samego końca był aktywny zawodowo.

Ostatnie produkcje z jego udziałem miał swoja premierę już po śmierci artysty. W maju na antenę Canal+ trafił serial "Prosta sprawa", w którym Damięcki zagrał w jednym z odcinków. W produkcji wystąpił również jego syn, Mateusz. Z kolei w 31 października do kin w całej Polsce trafi film "Cisza nocna". Film można było zobaczyć podczas zakończonego kilka dni temu 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Maciej Damięcki: Poruszająca przemowa dzieci aktora

Podczas gali zamknięcia festiwalu Maciej Damięcki został pośmiertnie uhonorowany nagrodą za wyjątkowy wkład artystyczny. Statuetkę odebrały dzieci aktora - Matylda oraz Mateusz Damięccy. Nie kryli przy tym swojego wzruszenia. W poruszającej przemowie podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do postania "Ciszy nocnej". Mateusz Damięcki stwierdził, że filmy dają nieśmiertelność i zachęcił wszystkich do pójścia do kina. Dodał przy tym, że zazdrości osobom zaangażowanym w produkcję filmu czasu, który jego ojciec mógł spędzić z nimi na planie.

Wy wszyscy wiecie o tym, że filmy dają nieśmiertelność. Także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, którzy jeszcze "Ciszy nocnej" nie widzieli, żeby ją obejrzeli. Dlatego, że im więcej ludzi zobaczy ten film, tym w tym więcej osób uczyni naszego tatę po prostu nieśmiertelnym. Serdecznie dziękujemy również wszystkim, z którymi tato pracował. Osobiście mogę tylko powiedzieć, że im bardzo zazdroszczę, że te parędziesiąt dni spędził tata właśnie z wami - powiedział Mateusz.

Matylda Damięcka zwróciła również uwagę na bardzo ważną rolę, jaką odgrywała ich matka w życiu artysty. Nie tylko pod względem prywatnym, ale również zawodowym.

I pewnie, gdyby tato tutaj stał, powiedziałby: "Asiczku, nagroda ta należy też do ciebie, czyli żony agenta. I to dzięki mamie tak naprawdę wszystkie nagrania castingowe się odbywały - mówiła wzruszona Damięcka.

Po zakończeniu gali Mateusz Damięcki zamieścił na swoim Instagramie post z kadrem z "Ciszy nocnej". "Tato, gratuluję" - napisał krótko.

Nie żyje Maciej Damięcki. Aktor "M jak miłość" miał 79 lat

