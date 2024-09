Mateusz Damięcki o ostatniej roli zmarłego ojca. Poruszające słowa!

To była tajemnica

Maryla Rodowicz nie wychodzi z domu bez peruki? Co za zdjęcia! Tak jej włosy wyglądały lata temu

"Moja mama i twój tata". Uczestnik otwarcie "uderzał" do Cichopek. Musiała się "bronić". Ale wyznanie!

Maciej Damięcki zmarł niespodziewanie

Maciej Damięcki odszedł w listopadzie zeszłego roku. Aktor miał 79 lat, a wiadomość o jego śmierci przekazały dzieci zmarłego, Matylda oraz Mateusz, za pomocą mediów społecznościowych. Nagła śmierć aktora wywołała ogromne poruszenie wśród opinii publicznej, a także w świecie kina i telewizji. Damięcki do samego końca był aktywny zawodowo. Po jego śmierci trafiło nagranie z jednego z teatrów, w którym występował jeszcze na kilka dni przed śmiercią.

Pogrzeb artysty odbył się 29 listopada na Starych Powązkach. Uroczystości rozpoczęły się mszą żałobną, następnie urna z prochami została złożona do grobu dziadków aktora ze strony matki. Macieja Damięckiego żegnali bliscy fani oraz koledzy i koleżanki z planu i teatralnych scen: Artur Barciś, Jacek Kawalec, Bogna Sworowska, Anita Sokołowska, Magdalena Lamparska, Michał Milowicz.

Zobacz również: Niedawno straciła ojca. Tak pożegnała Jerzego Stuhra

Mateusz Damięcki: "Tata jest w tym filmie świetny"

Za kilka tygodni minie rok od śmierci aktora, ale ostatni film z jego udziałem dopiero czeka na swoją premierę. Ostatnią rolą Macieja Damięckiego jest Lucjan z filmu "Cisza nocna". Produkcja miała właśnie swoją premierę podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jednak kinomani muszą jeszcze chwilę poczekać, by móc zobaczyć film. Do ogólnopolskiej dystrybucji trafi on bowiem dopiero pod koniec października.

"Ciszę nocną" miał okazję zobaczyć już syn aktora, Mateusz. Swoimi wrażeniami z seansu podzielił się na Instagramie w obszernym wpisie. Jak się okazuje, Mateusz widział film już kilka miesięcy temu podczas specjalnego pokazu. Niedługo po śmierci ojca.

Trudno jest mi pisać jakie wrażenie zrobiła na mnie Cisza. A przede wszystkim, jakie wrażenie zrobił na mnie mój Tata, który oczywiście nie był w tym filmie sobą, ale jednak był nim. Ten arcyciekawy paradoks… pozwalający aktorom powoływać do życia postaci całkiem obce i nowe, często odmienne od ich rzeczywistego wyglądu i ich natury, jednocześnie będące integralną ich częścią. Tata jest w tym filmie świetny.

Mateusz Damięcki w kolejnej części wpisu podziękował twórcom filmu za to, że byli dla jego ojca przyjaciółmi oraz za to, że mógł zagrać w tej produkcji. Na koniec zachęcił fanów do zobaczenia "Ciszy nocnej" w kinie.

Zobacz również: Mateusz Damięcki po śmierci ojca zaapelował do mężczyzn. Poruszające słowa aktora

Nie żyje Maciej Damięcki. Aktor "M jak miłość" miał 79 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Maciej Damięcki - śmierć atakowała go od środka