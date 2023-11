Tak wyglądał Maciej Damięcki na ostatnim nagraniu. Jeszcze kilka dni temu grał spektakl!

Co o niej wiemy?

Nie żyje Maciej Damięcki. Wspaniały aktor z "M jak miłość" wcielał się w rolę księdza proboszcza od początku istnienia serialu. Maciej Damięcki miał 79 lat, a wiadomość o jego śmierci przekazały dzieci zmarłego, Matylda oraz Mateusz, za pomocą mediów społecznościowych. W sieci możemy zobaczyć nagranie, na którym widać zmarłego aktora, bowiem kilka dni temu grał on jeszcze spektakl w teatrze.

Maciej Damięcki nie żyje! Jeszcze kilka dni temu grał w teatrze

Maciej Damięcki w ubiegłą sobotę, 11 listopada grał na deskach teatru "Capitol". Teatr w piątek opublikował post, w którym oddał hołd zmarłemu aktorowi.

- Drodzy Widzowie, nadeszła do nas dziś kolejna bardzo smutna i łamiąca serca wiadomość - zmarł Maciej Damięcki, wybitny Aktor i Przyjaciel naszego Teatru. Widzowie Teatru Capitol mogli podziwiać kunszt aktorski Pana Macieja w takich spektaklach naszego Teatru jak: "O co biega?" oraz "Dama bije króla." W minioną sobotę, 11 listopada zagrał, jak się okazuje po raz ostatni w komedii "O co biega?", a jego występ został nagrodzony długimi owacjami Widzów - możemy przeczytać na Facebooku.

