Ojciec Rydzyk jakiego nie znacie. "W zakonie nic nie znaczy, nie ma nic do powiedzenia"

Ojciec Rydzyk ma 79. urodziny. Jaki jest dyrektor Radia Maryja?

- Ja nie mam swoich pieniędzy. Nie mam na buty. Jak chcę sobie kupić nowe, to muszę prosić o pieniądze - mówił na sali sądowej w Toruniu ojciec Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja w sądzie był świadkiem, a nie oskarżonym. Po wyjściu z sądu wsiadł do Lexusa. Tadeusz Rydzyk to ciągle człowiek- zagadka. Rozmawia tylko z wybranymi dziennikarzami i mówi im tylko to, co chce powiedzieć. Kiedyś tak nie było. Redemptorysta od zawsze miał charyzmę. Gdy na początku lat siedemdziesiątych zeszłego wieku trafił do Torunia, odprawiane przez niego mszę święte odbiegały od normy. W kościele grał zespół big bitowy, z późniejszym działaczem SLD Jerzy Wenderlichem. Obaj panowie do dziś są "na ty". Przy okazji 79. urodzin ojca Rydzyka przedstawiamy go takim, jakiego większość nie kojarzy. Dalszy ciąg materiału i ciekawe wypowiedzi znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Ojciec Rydzyk jakiego nie znacie. "W zakonie nic nie znaczy"

Nasz toruński korespondent od lat rozmawia na jego temat z ludźmi, którzy go znają osobiście. Tadeusz Rydzyk jest dosłownie uwielbiany przez tych, którzy go znają nie od dziś. Gdyby tylko mogli, nosiliby go na rękach.

- Tadziu to schorowany człowiek. W zakonie nic nie znaczy. Nic nie ma do powiedzenia. On jest od roboty. Przecież to starszy pan. Jeździ starą toyotą i mieszka w niewielkim mieszkaniu w porcie drzewnym. Ten jego apartament to kuchnia i dwa pokoje. Ratuje go to Radio Maryja - mówi nam osoba, która zna go doskonale, ale prosi o anonimowość.

Tadeusz Rydzyk jest prezesem fundacji Lux Veritatis. To ona w 100 procentach jest właścicielem Radia Maryja i TV Trwam. To ogromna potęga medialna. W 2001 roku Telewizja Trwam i Radio Maryja prosiła swoich słuchaczy o to, aby w wyborach zagłosowali na powszechnie nieznaną partię, założoną przez lidera Młodzieży Wszechpolskiej Romana Giertycha. To dzięki agitacji ojca Rydzyka, rozpoczęła się kariera polityka i prawnika.

Gdy redemptorysta przestał popierać LPR, de facto zakończył żywot tej partii. Od 2005 roku stawia na PiS. Tak jak wcześniej pisaliśmy, Tadeusz Rydzyk jako zakonnik nie ma ani złotówki. Za to jego fundacja ma ogromny majątek. Szkoła, geotermia, radio, telewizja - to wszystko jest warte co najmniej miliard złotych.

Dla feministek i skrajnej lewicy ojciec Rydzyk i jego poglądy są nie do przyjęcia. Jednak bardziej od wyżej wymienionych grup, Rydzyka nie lubią jego przełożeni. Nie cierpią jego popularności. Ta popularność jest tak ogromna, że mimo to, że chcieliby przenieść go do innego miejsca, nie zdecydują się na to w obawie o protesty. Za kulisami mówi się, że zapłacił za nią ojciec Maciej, który oficjalnie został wydalony za sypianie z kobietami.

Nasz dziennikarz, gdy spotyka Tadeusza Rydzyka, patrzy na jego buty. Prawdą jest, że są zdarte. Nie są nowe. Prawdą jest również to, że ogromna rzeka pieniędzy płynęła z Warszawy, gdy rządził PiS, choć sam zainteresowany twierdzi inaczej. Siłą zakonnika są słuchacze jego radia i odbiorcy jego telewizji. Oni zagłosują tak, jak on ich o to poprosi.

Tadeusz Rydzyk dzisiaj (piątek, 3 maja 2024) kończy 79 lat. Na emeryturę się nie wybiera. Jego głos prawdopodobnie będzie szedł w eter tak długo, jak tylko będzie żył. Pod tekstem znajdziecie jeszcze quiz wiedzy o zakonniku.

