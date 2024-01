Co dalej?

Rafako wypowiada umowę fundacji Rydzyka. Chodzi o Muzeum im. Jana Pawła II

To już koniec współpracy między Fundacją Lux Veritatis ojca Rydzyka a firmą Rafako. Nie dość, że zarząd spółki wypowiedział umowę dotyczącą budowy Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu i ugodę o usunięciu usterek, to jeszcze domaga się wypłaty prawie 25,5 mln zł. Jako główną przyczynę takiej decyzji firma wskazała "całkowity brak współdziałania a wręcz utrudnianie przez Inwestora wykonania umowy oraz ugody". Ugoda została zawarta tuż przed wyborami, co zdaniem Rafako pozwoliło na otwarcie placówki jeszcze przed 15 października, ale później miały się pojawić problemy.

- Mimo wątpliwości jakie można mieć co do rzetelności listy tych usterek, Rafako zgodziło się na ich usunięcie oraz na przesunięcie płatności faktury za odbiór końcowy obiektu muzeum. RAFAKO w dobrej wierze opracowało również szczegółowy harmonogram dalszych prac. Jednak po ogłoszeniu wyniku wyborów do parlamentu Fundacja Lux Veritatis (Światło Prawdy) o. Tadeusza Rydzyka przestała całkowicie współpracować z Rafako, a wręcz zaczęła utrudniać realizację zobowiązań, które ta w interesie fundacji na siebie przyjęła - czytamy w komunikacie spółki.

Jak dodaje Robert Kuraszkiewicz, prezes firmy, fundacja ojca Rydzyka chce zaoszczędzić na inwestycji kosztem Rafako. Z tego powodu spółka "domaga się zapłaty prawie 25,5 mln złotych tytułem należnego jej wynagrodzenia, ponieważ większa część tej kwoty obejmuje prace już wykonane, natomiast pozostała odnosi się do zakresu usterek, które RAFAKO zamierzała wykonać zgodnie z zawartą Ugodą".

Rafako nie uznaje wcześniejszego wypowiedzenia ugody

Jak informuje Money.pl, ugoda w tej sprawie została wypowiedziana już w grudniu ub.r., ale właśnie przez Muzeum im. Jana Pawła II. Władze placówki przekazały wtedy, że Rafako zalega z płatnościami podwykonawcom, a dodatkowo nie otrzymały dokumentów, które potwierdzałaby, że prawidłowo się z nimi rozlicza.

- Powodem odstąpienia jest niewywiązywanie się przez Rafako z wynikających z niej obowiązków. Generalny wykonawca nie przedstawił muzeum 'Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Planu Naprawczego', mimo udzielenia mu dodatkowego terminu na wypełnienie tego zobowiązania. Brak uniemożliwia muzeum kontrolę prawidłowości usuwania usterek i wad w zakresie sposobu ich usunięcia, kosztu i terminów - poinformowało Muzeum, które cytuje Money.pl.

W najnowszym komunikacie Rafako firma nie uznaje jednak wcześniejszego odstąpienia od umowy i ugody przez Lux Veritatis. Zarząd spółki chce teraz odzyskać należne pieniądze i przedstawić opinii publicznej wszelkie okoliczności prowadzenia budowy obiektu finansowanego ze środków publicznych.

Nie będzie dotacji z Ministerstwa Kultury

To niejedyny cios w fundację ojca Rydzyka, która zarządza ww. placówką, bo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło przyznania jej dotacji. Chodzi o dodatkowe 13 mln zł na 2024 r., który miały zostać przeznaczone na dokończenie budowy Muzeum im. Jana Pawła II w Toruniu i stworzenie tam stałej wystawy. O pieniądze wnioskował jego dyrektor, ojciec Jan Król.

- Jednocześnie minister Sienkiewicz wskazał, że zgodnie z umową o współprowadzeniu Muzeum „Pamięć i Tożsamość” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundację „Lux Veritatis”, której prezesem zarządu jest o. Tadeusz Rydzyk, oraz Aneksem do tej umowy, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie jest zobowiązany do zabezpieczenia na rok 2024 środków inwestycyjnych na realizację powyższych zadań, ponieważ ich finansowanie ze strony MKiDN miało odbywać się w latach 2019-2023 - czytamy w komunikacie resortu.

Zaświadczenie od proboszcza źródłem problemów

Jakby tego było mało, kilka dni temu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nakazało Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zwrot dotacji przyznanej na otworzenie kierunku: informatyka medialna. Jednym z wymogów dla aplikujących do uczelni studentów było zaświadczenie... od proboszcza, co zostało zakwestionowane przez resort: Ojciec Rydzyk pod ostrzałem! Chodzi o tę decyzję. Komentujący nie mają litości.