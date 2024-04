Nieznana perełka idealna na majówkę. To miejsce to turystyczny skarb, ale niewielu o nim wie

Zakupy w niedzielę to grzech? Ksiądz z TikToka odpowiedział

Użytkownicy TikToka, którzy zaglądają na profil księdza Sebastiana Picura, nadal nie mają pewności, czy robienie zakupów w niedzielę to grzech, czy nie. Jak informuje Rzeszow.eska.pl, duchowny z Niska na Podkarpaciu miał co prawda odpowiedzieć na to pytanie, ale jego wyjaśnienia nie przypadły do gustu internautom. - Czy te zakupy są konieczne w niedzielę i czy można zrobić je w tygodni? Warto pewne sprawy ogarnąć przed niedzielą - napisał ksiądz Picur, czym jednak nie zadowolił osób, dla których to poważny dylemat.

Część użytkowników TikToka domagała się w komentarzach, by duchowny odpowiedział wprost: tak lub nie, czy zakupy w niedzielę to grzech. Inni napomknęli przy okazji, że niedziela to dla nich jedyny wolny dzień, więc nie mają większego wyboru.

- Jak można zrobić zakupy w sobotę, to niedziela do odpoczynku z rodziną i Bogiem - napisał jeszcze inny z użytkowników, niejako rozszerzając odpowiedź księdza.

Ksiądz urządził orgię, stanął przed sądem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.