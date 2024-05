Blanka od "Bejby" gwiazdą Polsat Hit Festiwal 2024

Blanka Stajkow w 2023 roku porwała polskich widzów utworem "Solo" zwanym powszechnie "Bejbą". Nasza artystka z nadzieją jechała do Liverpoolu, by walczyć na festiwalu Eurowizja. Zaczęło się obiecująco - Blanka - inaczej niż Luna w 2024 roku - przebrnęła przez półfinał i zameldowała się w finale. Tam jednak Europy nie porwała i ostatecznie uplasowała się na 19. pozycji. Wiele osób do dziś jednak uważa, że niska lokata nie oddaje rzeczywistego potencjału "Bejby". Niektórzy twierdzili nawet, że Blanka została oszukana! W głosowaniu telewidzów zajęła bowiem 8. miejsce. To już jednak historia. Po występie na Eurowizji o naszej wokalistce zrobiło się ciszej. Teraz Polsat przygotował nie lada gratkę dla jej fanów. Blanka Stajkow będzie bowiem gwiazdą Polsat Hit Festiwal 2024. Piosenkarkę zobaczymy na scenie już 25 maja.

Tak naprawdę Blanka Stajkow wygląda rok po Eurowizji. "Nie sądziłam, że jesteś aż tak piękna"

To jednak nie koniec dobrych wiadomość dla miłośników talentu polskiej reprezentantki na festiwalu Eurowizja 2023. Blanka właśnie pojawiła się na specjalnej konferencji z okazji Polsat Hit Festiwal. Wielu fanów zobaczyło artystkę pierwszy raz od roku. Na instagramowym profilu Polsatu już pojawiło się nagranie z udziałem Blanki Stajkow. Wiemy, jak naprawdę wygląda rok po "Bejbie" na Eurowizji. Ludzi zamurowało! Wokalistka mocno się zmieniła, ale nadal wygląda fantastycznie. "Łał Blanka, nie sądziłam, że jesteś aż tak piękna, kocham twoje piosenki", "Najsłodsza". "Jest śliczna", "Cudowna", "Bogini" - zachwycali się internauci. Użytkownicy Instagrama docenili także nieustępliwość artystki. - "Co Cię nie zabije to Cię wzmocni". Gratuluje ze szłaś po swoje, nie oglądając się za siebie - czytamy w jednym z komentarzy. W naszej galerii prezentujemy, jak Blanka Stajkow zmieniła się od czasu występu z "Bajbą" na Eurowizji, a także stare zdjęcia artystki.

Sonda Blanka czy Luna? Kto był lepszy na Eurowizji? Blanka Luna Obie były świetne Obie były kiepskie Nie wiem, o co chodzi