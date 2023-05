Eurowizja 2023: Blanka Stajkow walczy o awans Polski! Drugi półfinał będzie pełen emocji [RELACJA NA ŻYWO]

Eurowizja 2023: Od fali nienawiści do uwielbienia. Blanka i jej "BEJBA" robią furorę! Ręce same składają się do oklasków

Na żywo Eurowizja 2023: Blanka Stajkow, drugi półfinał konkursu. 11 maja 2023 r. Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze

Eurowizja 2023: Przed nami drugi półfinał 67. odsłony konkursu! Blanka Stajkow, która reprezentuję Polskę, powalczy o awans do wielkiego finału Eurowizji. Czy jej piosenka "Solo" i występ zachwycą fanów z pozostałych krajów? Notowania ekspertów są dla nas przychylne, choć do niedawna bukmacherzy nie dawali nam szans na awans. Teraz, jak się okazuje, jesteśmy niemal pewniakiem. Wszystko za sprawą Blanki Stajkow, która nie ugięła się pod naporem hejtu, ciężko pracowała, wprowadziła wiele zmian w występie i kultowym "BEJBA" zaskarbiła sobie sympatię widzów. Tylko czy to wystarczy do awansu? Najważniejsza rzecz przed nami: występ na żywo. To od niego zależy, czy Polska awansuje w konkursie Eurowizja 2023.

Eurowizja 2023: Gdzie oglądać? O której godzinie? Które miejsce zajęła Polska i Blanka Stajkow?

Transmisję koncertów półfinałowych oraz finałowe show Eurowizji można oglądać w TVP. Koncerty będą emitowane na żywo w pierwszym programie publicznej telewizji, a także na TVP Polonia. Pierwszy półfinał odbył się 9 maja, wzięli w nim udział przedstawiciele 15 państw, a do ścisłego finału zakwalifikowali się artyści z Chorwacji, Mołdawii, Szwajcarii, Finlandii, Czech, Izraela, Portugalii, Szwecji, Serbii i Norwegii. Drugi półfinał rozpocznie się w czwartek, 11 maja, o godz. 21.00. To w nim wystąpi nasza przedstawicielka - Blanka, która zaprezentuje swój przebój "Solo". Finałowy koncert zaplanowany jest na sobotę, 13 maja.

Transmisję z półfinałów i konkursu finałowego Eurowizji można również oglądać online. Dla tych, którzy preferują transmisję online konkurs będzie dostępny na oficjalnym kanale YouTube - Eurovision Song Contest. Wystarczy odpalić ten kanał w czwartek i w sobotę o 21, aby kibicować swoim faworytom.

Które miejsce zajęła Polska i Blanka Stajkow? Gdy tylko będzie to wiadomo, odpowiedź znajdziecie w tym materiale.

Eurowizja 2023: Głosowanie. Jak zagłosować na Polskę? Czy można zagłosować na Blankę Stajkow?

W tym roku zmieniono zasady głosowania w konkursie Eurowizji. Na to, kto wystąpi w finale konkursu od tego roku wpływ mają jedynie widzowie. W obu półfinałach to właśnie głosy publiczności decydują o przejściu do kolejnego etapu. W konkursie finałowym połowa punktów będzie jak dotychczas przyznawana przez jury. Druga zmianą wprowadzona w tegorocznym konkursie jest umożliwienie głosowania publiczności spoza 37 państw biorących udział w konkursie.

Eurowizja 2023: Blanka Stajkow walczy o awans Polski! Relacja na żywo z drugiego półfinału, 11 maja 2023