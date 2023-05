Tuż przed półfinałem Eurowizji dowiedzieliśmy się, kim są rodzice Blanki Stajkow. Aż nas zamurowało! To wiele wyjaśnia

Eurowizja 2023: Od fali nienawiści do uwielbienia. Blanka i jej "BEJBA" robią furorę! Ręce same składają się do oklasków

Blanka Stajkow reprezentuje Polskę w tegorocznej odsłonie konkursu Eurowizja 2023. Jej udział w show od początku wzbudza duże kontrowersje, przede wszystkim z uwagi na dość niejasne okoliczności wygrania polskich preselekcji. Konkurent Blanki, Jann z piosenką "Gladiator", zaskarbił sobie bowiem głosy publiczności, której zdaniem to on powinien reprezentować Polskę. Ostatecznie najwięcej punktów jury przyznało Blance, a Jann został przez nich mocno poszkodowany, więc w połączeniu wszystkich głosów wygrała Blanka. Stajkow zalała fala krytyki, która później przerodziła się w hejt, ale dziewczyna się nie poddała. Trenowała, dokonała wiele zmian w występie i piosence "Solo", a swoim dystansem i życzliwością w końcu zaskarbiła sobie sympatię fanów. Tymczasem tuż przed półfinałem Eurowizji, w którym Blanka powalczy o awans Polski do finału konkursu, dowiedzieliśmy się, kim są jej rodzice. To bardzo ciekawe! Wyjaśnia też przeszłość piosenkarki i to, dlaczego próbowała swoich sił w niektórych dziedzinach życia.

Blanka Stajkow. Kim są jej rodzice? Mama i tata mocno ją wspierają

Blanka Stajkow urodziła się 23 maja 1999 roku w Szczecinie. W dzieciństwie próbowała różnych rzeczy w wielu dziedzinach. Należała między innymi do różnych grup tanecznych disco dance, co wyjaśnia jej świetne umiejętności taneczne, które zaprezentuje 11 maja podczas drugiego półfinału konkursu Eurowizja 2023. Bardzo ciekawe jest również to, kim są rodzice Blanki. Jej tata jest Bułgarem i pracuje w branży biznesu, jest przedsiębiorcą. Natomiast mama jest Polką, a w przeszłości była... modelką! To wiele wyjaśnia. Blanka także próbowała bowiem swoich sił w modelingu. W 2021 roku wzięła udział w 10. edycji programu "Top Model". Co prawda nie wygrała, ale mama z pewnością jej kibicowała. To ona zresztą wspierała Blankę, gdy ta w wieku 13 lat napisała swoją pierwszą piosenkę.

Przeszłość Blanki Stajkow. Przez rok mieszkała w Bułgarii

Jak czytamy w serwisie zyciorysy.info, Blanka jest córką Polki i Bułgara, jednakże większość życia spędziła w Polsce i to z naszym krajem czuje się mocniej związana.

- W Bułgarii mieszkała tylko przez rok. Tam mieszka na stałe jej ojciec, który jest przedsiębiorcą. Z kolei mama wokalistki była w przeszłości modelką. Blanka jest pierwszą osobą w rodzinie, która postanowiła przekuć pasję do muzyki w coś więcej. „Pamiętam jednak, że dziadek był bardzo muzykalny, był samoukiem, grał na pianinie i akordeonie" – czytamy.

Dziś, 11 maja, cała rodzina na pewno będzie trzymać kciuki za występ Blanki Stajkow. Podobnie zresztą jak cała Polska. Życzymy powodzenia w awansie do finału konkursu Eurowizja 2023.

