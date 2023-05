i Autor: Chloe Hashemi/EBU Blanka na Eurowizji 2023

Eurowizja 2023. Blanka po próbie generalnej! Wiemy, jak na jej występ zareagowali dziennikarze. Mówią o oglądaniu na własną odpowiedzialność

Do występu Blanki na Eurowizji zostały godziny. Polska reprezentantka jest już po próbach generalnych. Dziennikarze zgromadzeni w Liverpoolu pokusili się o komentarz jej występu. Czy ich słowa przypadną do gustu fanom Polki? Zobaczcie, co powiedzieli!