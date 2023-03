Blanka w końcu przerywa milczenie. Przykre oświadczenie, bardzo gorzkie słowa

Wielki finał "Sanatorium miłości 5"! To oni zostali Królami Turnusu! Za to Dariusz znów podpadł, "śliski facet"

Blanka wygrała polskie preselekcje do Eurowizji, w których wystartowała z piosenką "Solo". Jej utwór w błyskawicznym czasie stał się radiowym przebojem, teoretycznie nie powinno więc dziwić, że zyskał sporo głosów widzów, a także najlepsze noty od jurorów. Wielu osobom zdecydowanie bardziej przypadł do gustu jednak występ Janna. Sporo wątpliwości poza umiejętnościami wokalnymi autorki utworu "Solo" wzbudziły również jej powiązania z jurorami, głównie Agustinem Egurrolą, którego tancerze kilkukrotnie występowali na jednej scenie z 23-latką. Insynuowano również, że , że to syn Edyty Górniak, która była przewodniczącą jury, mógł mieć wpływ na wyniki głosowania.

Oświadczenie Blanki

Teraz głos w sprawie kontrowersji postanowił zabrać sama wokalistka. - Cześć wszystkim! Od czasu preselekcji staram się ochłonąć i zmierzyć z sytuacją. Zwycięstwo dało mi więcej smutku niż radości. Jest mi niezmiernie przykro, kiedy czytam obrzydliwe kłamstwa (między innymi o znajomościach, plagiatach a przede wszystkim "ustawionym" głosowaniu) - rozpoczęła. - Byłam uczestniczką konkursu, w którym zasady były równe dla każdego artysty. To nie ja ustalałam regulamin, skład jury, system głosowania i sumowania punktów. Przystępując do preselekcji, jako debiutantka, chciałam przede wszystkim walczyć o realizację swojego marzenia. Jest nim udział w jednym z największych przedsięwzięć telewizyjnych i show na świecie – Eurowizji - kontynuowała.

Następnie Blanka gorzko przyznała:

- Zamiast cieszyć się z tego sukcesu, muszę mierzyć się z falą hejtu i niewyobrażalną burzą. Co gorsza plotki rozprzestrzeniają, pod przykrywką wyrażenia opinii, także osoby publiczne. Jestem całym sercem z innymi uczestnikami. Zabrano mi piękny moment radowania się sukcesem, na który ciężko pracowałam.

23-letnia piosenkarka, pomimo krytycznych komentarzy, nie zamierza zrezygnować z reprezentowania Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji. Gwiazda zapowiedziała także, że najbliższe tygodnie spędzi na dopracowywaniu swojego występu. - Czeka mnie sporo pracy. Po powrocie z Finlandii, gdzie nagrałam kolejny singiel - przygotowuję się z pełnym zaangażowaniem do Eurowizji, tak aby Was nie zawieść. Znam presję i wagę reprezentowania kraju. Nie poddam się ! Mało tego: obiecuję dać z siebie wszystko !!! Chcę z całego serca podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają. To wiele dla mnie znaczy. Love You All, Blanka – dodała na koniec.

