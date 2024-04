Maja Sablewska rozwścieczyła Polki. Poucza je, by stylowo tachały torby z zakupami

Ile siedziała i za co naprawdę skazana została Dagmara Kaźmierska? To rozwiewa wszelkie wątpliwości

Maja Sablewska w krótkim nagraniu poradnikowym zaproponowała Polkom nowy sposób noszenia zakupów. Przygotowała cztery siaty z ziemniakami, marchewkami, jabłkami i cytrynami, po czymzaprezentowała, jak nieładnie wyglądają takie sprawunki bez odpowiedniego opakowania. - Dziewczyny, tak wygląda większość z nas, jak wraca z zakupów. Wygląda to beznadziejnie, ale wcale to tak nie musi wyglądać. Zaraz wam coś pokażę. Na zakupy tego typu, wygodne zakupy, wybierzcie torbę, która nazywa się shopper. To torba na lata, kosztuje ok. 100 zł. Zobaczcie, jak to może wyglądać. Całkiem ładnie i stylowo. Bo każda kobieta moje drogie panie powinna wyglądać z klasą i elegancko.

Sablewska pokazała, jak stylowo nosić torby z zieminakami

Ta niby niewinna porada wyzwoliła w obserwujących fale złośliwości. Zaczęło się od krytycznych uwag na temat pomysłu stylistki, rzeczywiście niezbyt fortunnego. Torby, które Sablewska zaproponowała do noszenia warzyw morze i wyglądają ładnie i pomieszcza dużo, ale uchwyty mają uszyte z cienkich paseczków. Ani to wygodne, ani zdrowe, ani wytrzymale. "Tak, właśnie takie priorytety mają kobiety, o tym myślą dzień i noc, jak siaty schować w torebkę, by wracając z pyrami z warzywniaka wyglądać z klasą i zaprezentować się godnie sąsiadom i obcym przechodniom", "To jest tak żenujące, że szkoda komentować. Mam nawet takie poczucie, że to jest robienie sobie żartów z aktywnych kobiet, mam, partnerek, żon", "Takie czasy, że noszenie jedzenia "wygląda beznadziejnie". Ja wychodzę z założenia, że powinnam być wdzięczna i szczęśliwa, że mnie na nie stać i nieważne, w czym je transportuję" - czytamy pod postem.

Internautki nie mogły darować stylistce... stylizacji

Sablewskiej dostało się od internautek nie tylko za nie przystający zbytnio do codzienności zwykłych Polek pomysł z pakowaniem ziemniaków w elegancką torbę. Internautki wsiadły na stylistkę również za jej... stylizację, a konkretnie marynarkę, która ewidentnie nie przypadła im do gustu. Tylu złośliwości już dawno nie widzieliśmy. "Najbrzydsza marynarka jaką w życiu widzialam","Marynarka od Andrzeja Gołoty", "Straszna ta marynara, jakby Pudzianowi ją podwędziła", "Wolę siatkę z biedronki, niż tę marynarkę". Takich komentarzy było znacznie więcej. A Wam jak się podoba pomysł i marynarka Mai?