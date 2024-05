Tak Luna wystąpiła podczas półfinału Eurowizji. Duży progres! Imponująca scena i piękny śpiew

LUNA zaskoczyła wszystkich podczas występu na pierwszym półfinale konkursu Eurowizja 2024. Mocno poprawiła swój wokal, świetnie prezentując swoje umiejętności. Czy to wystarczy do tego, by Polska awansowała do finału i wystąpiła również w sobotę, 11 maja, w szwedzkim Malmo? Zdaniem redakcji "Super Expressu" - jak najbardziej. Idealnie nie było, ale widać ogrom serca, jaki Luna włożyła w ten występ. Aleksandra Wielgomas, bo tak naprawdę nazywa się artystka, nie dała się stłamsić krytyce, z którą przyszło się jej mierzyć w ciągu ostatnich kilku tygodni. Jej występ był naprawdę dobry. Trzeba pochwalić zarówno zmiany strojów, śpiew, tancerzy, jak również widowiskową i imponującą scenografię. Tak zwany "staging" jest wysoko oceniany także za granicą, a niektórzy okrzyknęli go nawet najlepszą scenografią w historii polskich występów na Eurowizji. Jedno jest pewne: niezależnie od wyniku, na pewno nie mamy się czego wstydzić, bo Luna wraz z piosenką "The Tower" dała show na wysokim poziomie. Pozostaje nam czekać na wyniki. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo: Eurowizja 2024: Pierwszy półfinał, 7 maja. Relacja live.

Zobacz galerię zdjęć: Tak Luna wystąpiła podczas półfinału Eurowizji

Sonda Czy LUNA awansuje do finału Eurowizji 2024? Tak Nie Trudno powiedzieć