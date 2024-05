Co za zmiana! Dom bohaterów "Chłopaków do wzięcia" zachwyca po remoncie!

Warto przypomnieć, że Agata i Piotr Rubikowie wyprowadzili się na stałe do USA. Tam niedawno kupili już apartament. Rodzina cieszy się własnym miejscem na ziemi i często publikuje zdjęcia i nagrania ze swojego życia. Najbardziej znanymi postami w ich wykonaniu są wspólne tańce.

Agata Rubik tłumaczyła się z tego zdjęcia

Kilka dni temu młodsza z córek Rubików obchodziła urodziny. Tym samym, jak zawsze, Agata Rubik wszystko publikowała w sieci. Były gry i zabawy, a także spełnione marzenie. Być może już żałuje tej decyzji...

Jednym z pragnień dziewczynki było zrobienie sobie paznokci w salonie kosmetycznym. Agata Rubik przystała na życzenie córki, czym - standardowo - pochwaliła się na Instagramie. Po tej relacji - internauci zaczęli krytykować celebrytkę.

- Sporo też pytań o to, czy uważam, że to spoko, że Ala 11-letnia dziewczynka robi sobie paznokcie w salonie piękności, utwardzane na lampę. Nie wiem czy to spoko, mnie się to nie podoba, natomiast było to jedno z urodzinowych marzeń Ali. (...) Myślę że od jednego razu nic złego się nie stanie - tłumaczyła się w relacji Agata Rubik, cytuje JastrzabPost.pl.

