Szok! Agata Rubik atakuje polskich rodziców! Chodzi o kasę!

Tego to nikt by się nie spodziewał! Agata Rubik, żona Piotra Rubika słynie z wystawnego trybu życia, którym chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Niedawno "oferowała" na swoim profilu na Instagramie sąsiedzkie mieszkanie za 20 milionów, a teraz to właśnie ona gromi polskich rodziców za... kasę, jaką wydają na imprezy dla dzieci! W tym samym poście Rubik opowiada, jak skromnie organizuje to w USA dla swojej córki. Rozumiecie jeszcze, o co tu chodzi?