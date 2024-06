Koroniewska nie ma litości dla Dowbora. Nastały dla nich ciężkie czasy

Pieczka stracił żonę tuż przed 50. rocznicą ślubu. Łzy same cisną się do oczu

Maciej Dowbor zaskoczył wszystkich, kiedy poinformował, że definitywnie rozstaje się z telewizją Polsat. Prezenter programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", po ponad 20 latach pracy diametralnie zmienił swoje życie.

Zobacz też: Maciej Dowbor po 19 latach odchodzi z Polsatu! Sławni znajomi w szoku

Bezrobotny Dowbor nie będzie mieć łatwego życia

Na instagramowym koncie małżeństwo Dowborów opublikowało zabawny filmik pod tytułem: "Pierwszy dzień mojego męża na bezrobociu". Widać na nim zrelaksowanego Macieja, który odpoczywa na fotelu. W jednej ręce ma pilot, a w drugiej kubek.

"Tutaj masz rzeczy do zrobienia, jeżeli nie ogarniesz tego dzisiaj, to zajmujesz się tym jutro, a i przypilnujesz dzieci. Ja jestem o 23 w domu, wracam ze spektaklu" - rozpoczęła Joanna Koroniewska.

Na nagraniu wyraźnie widać, że Dowborowi trudno jest uwierzyć w to, co zaszło. Na koniec Koroniewska dodaje: "I pamiętaj, kto tu teraz jest szefem".

Zobacz też: Sensacyjne doniesienia o przyszłości Macieja Dowbora! Mowa o TVP. Dołączy do słynnej matki?!

Zabawny film Joanna podpisała odpowiednio dobranym komentarzem: "To, co mam mu jeszcze wpisać na listę obowiązków?! Tak, żeby zrozumiał, ile kobiety mają na co dzień w domu do roboty?!"

Większość była zachwycona nagraniem Dowborów. W komentarzach pojawiło się sporo pozytywnych słów.

"To są te wakacje? Jutro info "Dowbor - powrót syna marnotrawnego do Polsatu"" - napisał w sekcji komentarzy Andrzej Wrona.

Zobacz też: Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu. Ludzie załamani. Błyskawiczna reakcja stacji!

Dowbor ma już nową pracę?

Najprawdopodobniej Maciej Dowbor ma już nową pracę. Wiele osób plotkuje, że prezenter dostał intratną ofertę w TVP i już niedługo poprowadzi "The Voice of Poland". Te informacje pojawiły się na portalu "Świat Gwiazd", jednak do tej pory nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Możliwe jednak, że niedługo się to zmieni.

Zobacz też: Joanna Koroniewska ujawnia prawdę o swojej córce. "Nigdy mnie nie zapytała"

Zobacz naszą galerię: Maciej Dowbor - tak się zmienił

Sonda Kibicujesz małżeństwu Koroniewskiej i Dowbora? Tak! Są świetni, śledzę ich na Instagramie Nie, to jakieś wygłupy, a nie wiadomo jak u nich jest naprawdę Nie znam