Joanna Koroniewska ujawnia prawdę o swojej córce. "Nigdy mnie nie zapytała"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor dzieci

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor regularnie pokazują swoje życie w zabawnych filmikach na Instagramie. Była gwiazda "M jak miłość" i prezenter Polsatu mają do siebie duży dystans, co widać na nagraniach. A to aktorka wbije szpilę mężowi za wpadkę na stacji benzynowej, a to Maciej Dowbor dostanie od żony po łapach, gdy będzie chciał sięgnąć do kawałek apetycznie wyglądającej pizzy. Oprócz tego Joanna Koroniewska często pokazuje w sieci obszerne fragmenty swojego ciała. Przez to spotyka się z hejtem, ale na szczęście aktorka koncertowo gasi internetowych napastników. W pokazywaniu prywatności jednak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor stawiają wyraźne granice. Chodzi o ich dzieci. Gwiazdorska para nie prezentuje twarzy swoich pociech. Co na to na same córki? Joanna Koroniewska ujawnia prawdę.

Joanna Koroniewska o pokazywaniu twarzy córek. "Nigdy mnie nie zapytała"

Aktorka podkreśla w rozmowie z Jastrząb Post, że to córki w przyszłości "zdecydują, czy będą chciały się pokazać". - Ja nie mam takiej potrzeby, aby żyły w takim świecie, ani żeby się pokazywały. Nie jestem mamą, która czegoś nie osiągnęła w życiu i sceduje to na moje dziecko. Wręcz przeciwnie - uważam, że aktorstwo to jest bardzo trudny, nieweryfikowalny zawód - przekonuje Joanna Koroniewska. Co naprawdę myślą jej dzieci o niepokazywaniu twarzy? - Moja starsza córka nigdy mnie nie zapytała. Jest bardzo szczęśliwa, że tego nigdy nie zrobiliśmy. Więc absolutnie nie. One tego nie chciały. Myślę, że młodsza ma ochotę, bo na razie nie rozumie tego wszystkiego, ale jej tłumaczę, że nie tędy jest droga i to nie ta pora, żeby to robić - zdradziła była gwiazda serialu "M jak miłość".

