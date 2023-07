Joanna Koroniewska pokazała swój brzuch! To, co stało się potem, jest obrzydliwe

Joanna Koroniewska ofiarą hejterów. "Mój mąż też nie narzeka"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą jedną z najbardziej zgranych par w naszym celebryckim światku. Obydwoje mają do siebie zdrowy dystans, a ich poczucie humoru zaraża internautów. Zdarza się, że małżonkowie wbijają sobie szpilę. Niedawno na przykład Joanna Koroniewska opisała wstydliwą wpadkę Macieja Dowbora na stacji benzynowej. Aktorka znana przede wszystkim z serialu "M jak miłość" chętnie pokazuje też swoje zgrabne ciało, za co czasem spotyka ją hejt ze strony internetowych frustratów. Żona Macieja Dowbora wiele razy podła ofiarą chamskich komentarzy dotyczących jej biustu. Ostatnio nie wytrzymała i pięknie zgasiła napastników z mediów społecznościowych. - Czy naprawdę tak trudno zrozumieć, że ja lubię siebie i lubię to jak wyglądam? Ale też i to, jak się starzeję. Mój mąż też nie narzeka. Więc w czym problem? - pisała Joanna Koroniewska. Niestety teraz spotkała ją podobna sytuacja. Tym razem hejterzy na celownik wzięli płaski brzuch aktorki. To, co pisali, jest obrzydliwe!

Joanna Koroniewska zgasiła internautów: "Suchar" pozdrawia

Żona Maciej Dowbora zaprezentowała "merytoryczne" komentarze "życzliwych" internatów. "Nie ma już czego pokazywać, a pokazuje, odważna", "Ale suchar ta Aśka" - pisali użytkownicy Instagrama. Joanna Koroniewska - jak zwykle w takich sytuacjach - zachowała wielką klasę i kolejny raz - niczym papierosa na chodniku - zgasiła złośliwców. - W kontrze do wszystkich różowych postów i stylówek niebieski "Suchar" pozdrawia z wakacji. Zapewniam, że zjadłam dziś dziś obiad i śniadanie, nawet kolację - tak gwiazda "M jak miłość" odniosła się do internetowych zaczepek. Pozamiatane! W naszej galerii prezentujemy zgrabny brzuch Joanny Koroniewskiej.