Joanna Koroniewska reaguje na OHYDNE komentarze hejterów! Poszło o jej biust "Lubię to, jak się starzeję. Mój mąż też nie narzeka..."

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od kilku lat prężnie działają w mediach społecznościowych. Profil aktorki na Instagramie obsweruje ponad 700 tysięcy użytkowników. Mimo ogromnej rzeszy sympatyków, zdarza się, że na profilu aktorki od czasu do czasu możemy przeczytać nieprzychylne komentarze. Ostatnio internauci skrytykowali biust Joanny Koroniewskiej. Aktorka nie wytrzymała i odpowiedziała hejterom!

Joanna Koroniewska reaguje na okropne komentarze. Poszło o biust

Joanna Koroniewska przez długoletnią obecność w przestrzeni publicznej już niejednokrotnie musiała mierzyć się nieprzyjemnymi komentarzami. Teraz powodem uwag pod adresem aktorki był jej biust, bowiem aktorka dodała ostatnio zdjęcie w bikini. Tak aktorka odpowiedziała na nieprzyjemne komentarze:

- Ludzie nadal nie przestaną mnie zaskakiwać. Wrzucasz fotę w bikini i od razu "złote myśli" kolejnych złotoustych - pisze aktorka na początku.

- Czy naprawdę tak trudno zrozumieć, że ja lubię siebie i lubię to jak wyglądam? Ale też i to, jak się starzeję. Mój mąż też nie narzeka. Więc w czym problem??? Dlaczego nadal niektórym TO przeszkadza?!! Ideały są nudne, moim skromnym zdaniem. Mam prawo być taka, jaka jestem, co wcale nie musi oznaczać, że o siebie nie dbam. I najważniejsze - ważne, że piersi są ZDROWE! - dodaje Koroniewska.

