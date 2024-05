Pilne! 15 lat po ślubie Cezary Pazura i Edyta oficjalnie to ogłosili. Totalny szok!

Kajra i Sławomir mówią, ile by wzięli za zagranie na weselu. Co za kwota!

15. rocznica ślubu to inaczej kryształowe gody. Z tej okazji Cezary Pazura wraz z małżonką wybrali się na egzotyczne Malediwy. To właśnie tam odnowili swoją przysięgę małżeńską. Radosną nowinę aktor i Edyta Pazura przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych. - I żyli długo i szczęśliwe. #15anniversary #odnowaprzysiegi małżeńskiej - czytamy na Instagramie. Trudno znaleźć bardziej udane małżeństwo niż to, które tworzą Pazurowie. Słynny aktor poznał swoją przyszłą żonę w... pociągu. Ona miała wówczas 19 lat, a on 45 i wiele kapitalnych ról na swoim koncie (występował min. w "Kilerze", "Psach" czy "13. posterunku"). Para doczekała się trójki dzieci: Amelii (15 l.), Antoniego Józefa (12 l.) i Rity (6 l.). Niedawno Edyta Pazura pytana była o chęć dalszego powiększenia rodziny. - Chciałabyś mieć jeszcze czwarte dziecko? - zapytali ją internauci - Nie, teraz moim czwartym dzieckiem jest firma i podcasty - odparła żona Cezarego Pazury. Przypomnijmy, że aktor ma jeszcze jedną córkę - Anastazję (35 l.), która jest owocem związku z pierwszą zoną - Żanetą. Drugą małżonką Cezarego Pazury była Weronika Marczuk. Para rozwiodła się w 2007 roku, czyli dwa lata przed ślubem z Edytą.

