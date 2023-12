Sensacyjne informacje z domu Pazurów. Żona 61-letniego aktora pisze o czwartym dziecku

Edyta Pazura przebojowo radzi sobie w świecie show-biznesu. Żona Cezarego Pazury prężnie działa w mediach społecznościowych. Choć początkowo ich relacji mało kto wróżył powodzenie, to do dziś są oni uważani za jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Małżeństwo z 14-letnim stażem doczekało się trójki pociech. W 2009 roku powitali na świecie Amelię, trzy lata później syna Antoniego, a zaledwie pięć lat temu do ich rodziny dołączyła Rita. Ostatnio Edyta Pazura zorganizowała na swoim Instagramie Q&A, gdzie zdobyła się na szczere wyznanie na temat czwartego dziecka. Zobaczcie, co powiedziała!

Żona Cezarego Pazury o czwartym dziecku. Padły mocne słowa

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, influencerka zdecydowała się na podzielenie się swoimi myślami na temat niewygodnych pytań, które bardzo często zadają nam "ciekawskie ciocie". Podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat kolejnego dziecka. Przy okazji odpowiedziała na pytanie Q&A, czy myśli o kolejnym potomstwie.

- Chciałabyś mieć jeszcze czwarte dziecko - zapytali Internauci

Edyta Pazura stanowczo odpowiedziała na to pytanie.

- Nie, teraz moim czwartym dzieckiem jest firma i podcasty - podsumowała.

Przy okazji podzieliła się spostrzeżeniami na temat ciekawskich i często zadawanych pytaniach o powiększenie rodziny.

- Kiedy po raz kolejny słyszę pytanie o czwarte dziecko, to moja wyobraźnia rozpala się do czerwoności. I nadziwić się nie mogę, bo gdybym miała tych dzieci nawet siedmioro, to i tak znalazłby się ktoś, kto zapyta o kolejne - przekazała na Instagramie.

