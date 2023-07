Koroniewska ujawniła prawdę o Katarzynie Dowbor! Synowa nie gryzła się w język. Powiedziała za dużo?

Kulisy zwolnienia Katarzyny Dowbor z programu "Nasz nowy dom" Polsatu

Katarzyna Dowbor nie jest już prowadzącą programu "Nasz nowy dom". Dziennikarka rozstała się z produkcją Polsatu po 10 latach pracy. Legendarna prezenterka znana m.in. z TVP to jednak fachowiec z najwyższej półki i na brak nowych propozycji pracy za pewno narzekać nie może. Wygląda na to, że jedną z nich przyjęła. - Bruksela z okna hotelowego. Przygoda służbowa się zaczyna - napisała tajemniczo na Instagramie Katarzyna Dowbor. Warto wspomnieć, że przebywanie na planie programu "Nasz nowy domu" dla dziennikarki było czymś zdecydowanie więcej niż pracą. Katarzyna Dowbor miała w sobie wielką pasję i przede wszystkim chęć pomocy ludziom. Dlatego tym bardziej dziwi to, że jej rozstanie z Polsatem przebiegło w kiepskiej atmosferze. - Każde zwolnienia są bolesne. Absolutnie uważam, że nic nie jest dane raz na zawsze. Jest moment, kiedy się pracuje, kiedy się odchodzi, ale myślę, że pewne rzeczy można załatwić inaczej, czyli umówić się ustalić, że się rozstajemy, że mówimy sobie – dziękuję, do widzenia. Dać mi szansę pożegnania się z widzami - żaliła się prezenterka w rozmowie z "Super Expressem". W trudnym momencie Katarzynę Dowbor wsparły dzieci.

Maciej Dowbor wsparł mamę po jej zwolnieniu z programu "Nasz nowy dom". Katarzyna Dowbor zabroniła mu odchodzić

Maciej Dowbor podobno chciał nawet rzucić papierami i także odejść z Polsatu. Matka jednak zareagowała stanowczo. - Absolutnie zabroniłam mu. Powiedziałam: "Nie wolno ci synu tego robić, bo robisz fajną rzecz, to jest fajny program" (Twoja twarz brzmi znajomo - red.). Lubię też oglądać ten program. Zwłaszcza, że występują tam niezwykle zdolni ludzie i on to robi bardzo dobrze. Absolutnie nigdy w życiu bym tego nie chciała - podkreśliła Katarzyna Dowbor. Syn posłuchał matki, ale zdecydował się także na piękny gest podczas Polsat SuperHit Festiwal. - Oczywiście nie zapominamy, że dzisiaj jest Dzień Matki. Wielkie brawa dla wszystkich mam w całej Polsce, na całym świecie. Ja chciałbym także pozdrowić moją mamę. Wiesz, że jesteś najlepsza - przemawiał ze sceny Maciej Dowbor. Jego żona i jednocześnie synowa Katarzyny Dowbor - Joanna Koroniewska - także zachowała się wspaniale względem zwolnionej z programu "Nasz nomy dom" prezenterki.

Joanna Koroniewska zdradza, jaka jest Katarzyna Dowbor. Takiej synowej tylko pozazdrościć!

Joanna Koroniewska została zapytana o teściową przez portal Party.pl. Gwiazda serialu "M jak miłość", która z Katarzyną Dowbor od dawna ma świetne relacje, nie gryzła się w język i ujawniła prawdę. Jaka naprawdę jest Katarzyna Dowbor? - To jest po prostu kobieta nie do zdarcia, to jest kobieta z żelaza, ona sobie poradzi w ten czy inny sposób i już wiem, że sobie radzi - zdradziła Joanna Koroniewska. - Telewizja jest w tej chwili dodatkiem - dodała żona Macieja Dowbora. Takiej synowej tylko pozazdrościć. Tylko czy Joanna Koroniewska nie powiedziała za dużo?

