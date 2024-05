Wiosna to czas, gdy temperatura rośnie, a przyroda budzi się do życia. Widok budzącej się do życia przyrody bywa piękny, ale jest też drugie, nieco bardziej mroczne oblicze tego zjawiska. Nie wszystkie stworzenia żyjące na naszej planecie są pożyteczne. Niektóre z nich to zagrożenie dla przyrody.

Brudnica mniszka. Jak wygląda i gdzie występuje?

Są na pniach drzew w setkach lub tysiącach osobników. Stanowią zagrożenie dla lasu, niszcząc je, a co gorsza - mnożą się w zastraszającym tempie. O co chodzi? Brudnica mniszka lub inaczej rząpica mniszka (łac. Lymantria monacha) to gatunek motyla z rodziny mrocznicowatych i podrodziny brudnicowatych. Jak wygląda? Rozpiętość skrzydeł samca do 3,5 cm, czułki ma podwójnie grzebykowate, odwłok zakończony pędzelkowato, w pozycji siedzącej samiec przypomina trójkąt równoboczny. Z kolei samica ma rozpiętość skrzydeł do 4,5 cm, czułki piłkowane, odwłok z prążkami o różowawym odcieniu, w pozycji siedzącej przypomina zarys trójkąta równoramiennego.

Na Półwyspie Helskim częstym widokiem są obecnie drzewa, pokryte niemal w całości szkodnikami. Nagromadzenie się brudnicy mniszki jest katastrofą dla drzew. Jego larwy gromadzą się i żerują w pniach. Na jednym drzewie potrafi znajdować się kilka tysięcy gąsienic. Ogromnym zagrożeniem dla drzew jest już 200-300 larw. Brudnica jest typowym polifagiem, omija jednak klon, jesion, gruszę, robinię i topole, preferuje gatunki iglaste, głównie sosnę.

Brudnica mniszka. Co sprzyja rozmnażaniu?

Skąd ta inwazja? Na przełomie marca i kwietnia temperatury w Polsce były wysokie. W tym czasie w 2024 roku wypadła Wielkanoc, podczas której cieszyliśmy się temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza. Larwy brudnicy mniszki doskonale wykorzystały takie warunki. - Larwy tego owada potrafią siać gigantyczne spustoszenie i doprowadzić nawet do obumarcia całych grup drzewostanów. Na pniach tworzą się tak zwane "lusterka", czyli skupiska gąsienic i to właśnie na nich skupiają się pracownicy Lasów Państwowych - czytamy w artykule na gazeta.pl.

Leśnicy muszą szybko wykryć zagrożenie, aby ratować drzewostan. Jak mówi Piotr Karbownik, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo, w tej chwili owady stanowią zagrożenie dla obszaru wynoszącego około 1,3 tys. hektarów lasu. Aby pomóc drzewom w walce z owadami, użyty zostanie specjalny preparat.

