Juwenalia Gdańskie 2024. Wielka impreza studentów już w ten weekend!

Po raz piąty wszystkie gdańskie publiczne uczelnie, we współpracy z Fundacją Gdańską, zapewnią niezapomnianą zabawę w ramach tradycyjnego święta studentów. Koncerty, bardzo rozbudowana strefa atrakcji, a także strefa gastro. To wszystko czeka na Placu Zebrań Ludowych. Do wspólnego spędzenia czasu zapraszają: Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański.

Juwenalia Gdańskie 2024. Kto wystąpi?

Tegoroczna edycja zaprezentuje aż 13 czołowych artystów polskiej sceny muzycznej, prezentujących różnorodne brzmienia.

Piątek, 17 maja

17.00 PULL THE WIRE

18.30 GUZIOR

19.50 GRUBY MIELZKY

21.00 BAJM

22.35 LEMON

23.35 TRIBBS

00.35 DRE$$CODE

Sobota, 18 maja

16.45 SNU i TEMPLESS, czyli zwycięzcy Przeglądu Kapel Studenckich

18.00 KACPERCZYK

19.30 JAMAL

20.40 GIBBS

22.00 VITO BAMBINO

23.20 LORDOFON

00.20 WHITE 2115

Święto Studentów w Gdańsku. Bilety można jeszcze kupić!

Na dedykowanej stronie trwa sprzedaż biletów online. Podzielone zostały na wersję studencką oraz dla innych zainteresowanych, na jeden dzień i karnet dwudniowy. Cena biletów od 79,50 zł.

Na terenie wydarzenia pojawią się również strefy zawierające bogatą ofertę aktywności skierowaną do uczestników wydarzenia. Będzie można zadbać o look festiwalowy w Strefie Brokatu, spróbować przysmaków z różnych stron świata w Strefie Gastro, napoić się w Alko Strefie, czy zajrzeć do Strefy Studenckiej, gdzie uczelnie przygotowują swój program.

Zmiana organizacji ruchu w czasie trwania juwenaliów

W związku z Juwenaliami Gdańskimi nastąpi zmiana organizacji ruchu – z użytkowania zostaną wyłączone ulice Trakt Konny oraz Giełguda.

W związku z zamknięciem ulic, przystanek autobusowy „Brama Oliwska” 04 będzie tymczasowo zawieszony (od godz. 09:00 w piątek 17.05.2024 r. do godz. 09:00 w niedzielę 19.05.2024 r.). Równocześnie wprowadzony zostanie objazd dla autobusów linii 131, N1, N4 i N14 przez al. Zwycięstwa (od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej).

Po zakończeniu koncertów na Placu Zebrań Ludowych, z przystanku „Brama Oliwska” odjadą dodatkowe tramwaje:

Linii 2 do Strzyży PKM przez Zaspę i Oliwę;

Linii 3 do Nowego Portu przez Brzeźno;

Linii 6 do Strzyży PKM oraz Łostowic Świętokrzyskiej;

Linii 9 na Stogi;

Linii 12 na Ujeścisko

W dodatkowych autobusach i tramwajach obowiązywać będzie taryfa zwykła!

Ponadto w przypadku dużej liczby uczestników Juwenaliów Gdańskich z przystanków „Brama Oliwska” 03 zostaną uruchomione dodatkowe kursy nocnych linii autobusowych: N1, N4 i N14.

