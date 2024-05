Wielki wycieczkowiec Viking Venus w gdańskim porcie. Zobaczcie te zdjęcia!

Sezon wycieczkowców rozpoczął się w Gdańsku 22 kwietnia. Jako pierwszy odwiedził Port Gdańsk francuski statek Le Bellot o długości 131,4 m.

Po trzech tygodniach od pierwszej wizyty do portu wpłynął w poniedziałek (13 maja) o godzinie 8:00 drugi w tym sezonie wycieczkowiec – norweski Viking Venus, o blisko 100 metrów dłuższy od Francuza, bo mierzący aż 228,27 m długości i 28,8 m szerokości. Jego tonaż brutto to około 47 800 ton. To jeden z największych awizowanych w tym roku w Gdańsku statków. Najdłuższa jednostka, jaka wejdzie do gdańskiego portu - Crystal Symphony (spodziewana 5 sierpnia) z Bahamów będzie dłuższa o niecałe 10 metrów (238,01m).

Zbudowany w 2021 roku we włoskiej stoczni Fincantieri Viking Venus jest jednym z najnowszych statków norweskiego armatora Viking Cruises. Jego matką chrzestną jest brytyjska dziennikarka Anne Diamond. Jednostka mieści 930 pasażerów w 465 kabinach, których obsługuje 470-osobowa załoga. Podobnie jak pozostałe jednostki tego armatora statek zbudowany został zgodnie z najnowszymi przepisami nawigacyjnymi i wyposażony w najnowsze systemy bezpieczeństwa. Vikingi wyposażone są w energooszczędne silniki, zoptymalizowaną hydrodynamikę i kadłub, zmniejszając w ten sposób zużycie paliwa, a także systemy minimalizujące zanieczyszczenia wytwarzane przez spaliny, spełniające najostrzejsze przepisy ochrony środowiska.

Do najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych regionu należą: Trakt Królewski, Dwór Artusa, Fontanna Neptuna, Bazylika Mariacka, koncerty organowe w Katedrze Oliwskiej czy oddalony o niecałe 60 km od centrum Gdańska zamek w Malborku. Do Portu Gdańsk na pokładach statków wycieczkowych co roku przybywają tysiące turystów, a liczba zawinięć stale rośnie. W 2018 roku do Portu w Gdańsku przybyła rekordowa liczba ponad 30 tysięcy turystów z całej Europy. W latach 1995-2019 wpłynęło łącznie 680 wycieczkowców, w tym ponad 250 tysięcy pasażerów

– informuje Port Gdańsk.