Katarzyna Dowbor straciła pracę w programie "Nasz nowy dom" po 10 latach. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zdecydował o odmłodzeniu formatu i, jak się później okazało, w jej miejsce zatrudnił aktorkę Elżbietę Romanowską. Zmiana została przyjęta dość chłodno, bo fani cenili Dowbor i chcieli, by pozostała w programie. To jednak nie był koniec ciosów, jakie zadano dziennikarce. Podczas "Telekamery 2023", kiedy "Nasz nowy dom" wygrał statuetkę, na scenie nie pojawiła się Dowbor. Nie było jej na wydarzeniu. Mało tego, przedstawiciele programu podczas przemówienia nie zająknęli się nawet słowem o prezenterce, mimo że to ona była twarzą show przez ostatnie lata. Fani byli oburzeni. Teraz Maciej Dowbor, syn Katarzyny Dowbor, wziął sprawy w swoje ręce. W czasie koncertu Polsat SuperHit Festiwal 2023 powiedział ze sceny słowa, które mogą się Miszczakowi nie spodobać.

Syn Dowbor wszedł na scenę i powiedział o zwolnionej mamie na wizji. Straci przez to pracę?! Potężna szpila

Maciej Dowbor jako jeden z prowadzących Polsat SuperHit Festiwal 2023 postanowił wykorzystać okazję, że kamery są na niego skierowane. Chwycił za mikrofon i zwrócił się do swojej mamy, Katarzyny Dowbor, ku zaskoczeniu wszystkich.

- Oczywiście nie zapominamy, że dzisiaj jest Dzień Matki. Wielkie brawa dla wszystkich mam w całej Polsce, na całym świecie. Ja chciałbym także pozdrowić moją mamę. Wiesz, że jesteś najlepsza - powiedział Maciej Dowbor ze sceny.

To mogło nie spodobać się Edwardowi Miszczakowi, bo było ewidentną szpilą w stację. "Jesteś najlepsza, a Polsat cię zwolnił", taki wydźwięk tych słów został przez niektórych odebrany. Ludzie plotkują nawet, że być może ta wypowiedź będzie kosztować Macieja Dowbora pracę. Czy będą jakieś konsekwencje tego, co powiedział? Nie wiadomo, sprawę na pewno będziemy monitorować.

Jak oceniacie jego zachowanie? Zagłosujcie w naszej sondzie.

