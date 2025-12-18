Skromny pogrzeb Pawła Hartlieba. Drewniana urna i czarno-białe zdjęcie. Tak pożegnano 51-letniego muzyka

Informacja o śmierci Pawła Harlieba, muzyka, a prywatnie byłego partnera Doroty Szelągowskiej i ojca Antoniego Sztaby (młody aktor przyjął nazwisko ojczyma - Adama Sztaby), wstrząsnęła jego najbliższymi.

Z przykrością przekazujemy smutną wiadomość. W środę rano 3 grudnia odszedł nasz przyjaciel, dobry kolega, wieloletni (1983-1994) członek Zespołu Gawęda - poinformowała Fundacja dla Gawędy w sieci.

Zobacz także: Nie żyje Paweł Hartlieb. Aktor i były mąż Doroty Szelągowskiej zmarł nagle w wieku 51 lat

Paweł był bardzo utalentowany muzycznie już od najmłodszych lat. Wykorzystał to i wokół muzyki zbudował swoje życie zawodowe, choć nie tylko - grał też w serialach..

Talent Pawła dostrzegł również Janusz Józefowicz, zapraszając go do współpracy w Studiu Artystycznym Metro przy Teatrze Buffo. Tu rozpoczęła się jego przygoda z dużą sceną i polskim show-biznesem. W 2002 roku zagrał jedną z głównych ról w musicalu "Grease" w Teatrze Muzycznym Roma - można było przeczytac w długim wpisie fundacji dotyczącym zmarłego. (...) Jako aktor epizodyczny występował w popularnych serialach, m.in. "Na Wspólnej", "Klanie", "Na sygnale", "M jak miłość" i "Przyjaciółkach".

Kilka dni później pojawiły się wieści dotyczące pogrzebu. Zaplanowano go na 18 grudnia, ale dwa dni przed uroczystością zmieniono miejsce, gdzie miała zostać odprawiona msza żałobna:

Z uwagi na liczne głosy potwierdzające chęć wzięcia udziału w ostatnim pożegnaniu Pawła, konieczna była zmiana miejsca odprawienia Mszy pogrzebowej. W imieniu Rodziny Pawła przekazujemy podziękowania za słowa otuchy i wszelkie wsparcie w tym trudnym czasie.

Zobacz także: Antoni Sztaba to syn Szelągowskiej, ale nie Adama Sztaby. Jego ojcem jest kto inny! Ale noszą to samo nazwisko

Skromny pogrzeb Pawła Harlieba. Wieniec od zrozpaczonego taty

Msza pogrzebowa rozpoczęła się zgodnie z planem - o godzinie 12:00 w warszawskim kościele pw. św. Antoniego z Padwy. Podczas ostatniego pożegnania muzyka żałobnicy zobaczyli wyjątkową, drewnianą urnę z niewielkim napisem - imieniem, nazwiskiem, datą śmierci oraz informacją o tym, że Paweł przeżył 51 lat. Obok ustawiono czarno-białe zdjęcie, do którego Harlieb pozował z delikatnym uśmiechem.

Nie było wiele kwiatów, wieńców, wiązanek - wzrok przyciągały wspaniałe, czerwone róże. Jeden z wieńców zwracał uwagę napisem, który łamie serce:

Pierworodnemu, Kochanemu Kochający Tata.

W nekrologu zmarłego pożegnali "Mama, Tata i Bracia".

Paweł Hartlieb odszedł w wieku 51 lat, pozostawiając po sobie nie tylko dorobek sceniczny, lecz także wspomnienia wszystkich, którzy mieli szczęście poznać jego wrażliwość, talent i charyzmę. Kochany Pawle dziękujemy za wszystkie wspólnie wyśpiewane nuty i wytańczone kroki! - podsumowali przyjaciele muzyka z Gawędy.

Zobacz także: Ostatnie pożegnanie Pawła Hartlieba. Rodzina aktora podała datę i miejsce pogrzebu. Zaszła zmiana!

Zobacz więcej zdjęć. Nieoczywisty gest na pogrzebie Agnieszki Maciąg. Białe róże i... złote miski