Elżbieta Romanowska mierzy się z hejtem po przejęciu prowadzenia "Nasz Nowy Dom". Gwiazda "Rancza" nie wytrzymała i odpowiada hejterom

Informacja o tym, że Katarzyna Dowbor nie będzie dłużej prowadzącą program "Nasz Nowy Dom" sparaliżowała opinie publiczną. Nie trzeba było długo czekać, żeby telewizja Polsat przedstawiła jej zastępczynię. Jest nią Elżbieta Romanowska, swoją popularność zawdzięcza m.in. serialowi "Ranczo", gdzie wcieliła się w rolę Joli, żony Pietrka. Ponadto, co roku wraz z Rafałem Maserakiem prowadzą "Festiwal Weselnych Przebojów". Wydawać się mogło, że ludzie bardzo szybko polubią ją w roli prowadzącej. Jednak aktorka musi liczyć się z nieprzyjemnymi komentarzami. W poniedziałkowe popołudnie postanowiła na nie odpowiedzieć!

Elżbieta Romanowska nie wytrzymała. Tak odpowiedziała hejterom!

Elżbieta Romanowska na swoim Instastories postanowiła podzielić się z fanami, że dostaje od ludzi nieprzychylne komentarze. Aktorka nie gryzła się w język. Oto co powiedziała, o hejcie i hejterach.

- Bardzo szanuję rady, które są mi dawane, biorę je do siebie. Natomiast fajnie jak to są rady, które rzeczywiście coś wnoszą. Mówię tutaj o ludziach, którzy piszą do mnie bardzo obraźliwe rzeczy. Gdybyście zobaczyli kilka programów, które już będą w emisji i mieli wtedy jakieś swoje uwagi, to wtedy ja bardzo chętnie je przyjmę, ale pisanie mi, że jestem grubą świnią, że trzeba będzie poszerzać drzwi uczestników, żebym się zmieściła. Naprawdę? - słyszymy na nagraniu.

- Macie coś do mnie? To powiedzcie mi to w twarz (...) Włączcie myślenie. To nie boli. Troszeczkę luzu i dystansu. Jeżeli już chcecie dawać mi jakieś rady, to obejrzyjcie najpierw kilka odcinków. A potem dopiero się wypowiadajcie - dodała.

A Wy? Będziecie oglądać nowy sezon "Nasz Nowy Dom"?

