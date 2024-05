i Autor: Shutterstock

Matura na żywo

Matura 2024 matematyka RELACJA NA ŻYWO. Zadania na egzaminie z matematyki, arkusze CKE, rozwiązania! [RELACJA NA ŻYWO 8.05.2024]

Matura 2024 matematyka RELACJA NA ŻYWO! W środę, 8.05.2024, punktualnie o godz. 9 rozpocznie się drugi egzamin podczas matury 2024. Maturzyści będą zdawać maturę z matematyki. To dla wielu z nich będzie nie lada wyzwanie. Co będzie na matematyce? Jakie będą zadania? Takie pytania padają najczęściej przed egzaminem z tego przedmiotu. Wszystko co najważniejsze znajdziecie w naszej relacji na żywo. W tym tekście znajdziecie arkusze CKE z matury 2024 z matematyki, a także odpowiedzi oraz najnowsze informacje.