Eurowizja 2024: Czemu Australia czy Izrael biorą udział w konkursie? Powód może zaskakiwać

Eurowizja 2024 czeka nas 7, 9 i 11 maja w szwedzkim Malmo. Najpierw półfinały, później wielki finał. Luna z piosenką "The Tower" będzie reprezentować Polskę we wtorek, 7 maja. Tymczasem w sieci, jak co roku, ponownie pojawia się nurtujące wiele osób pytanie: dlaczego takie kraje jak Australia czy Izrael mogą występować na Eurowizji, skoro nie leżą w Europie? Okazuje się, że nie chodzi tu o położenie geograficzne tych państw, ponieważ nie ma to większego znaczenia dla udziału w konkursie Eurowizja. Do udziału w konkursie kwalifikują się za to kraje, które są aktywnymi członkami Europejskiej Unii Nadawców. A że Izrael oraz Australia tymi członkami są, to mogą występować na Eurowizji. Ot, cała tajemnica. Od lat plotkuje się zresztą o tym, że niektóre kraje azjatyckie, jak chociażby Korea Południowa, chciałyby zostać członkami EUN i wystawić swoich reprezentantów na Eurowizji. Kto wie, może kiedyś się tego doczekamy. Z uwagi jednak na to, że Korea słynie z grup K-popowych, tak świetnych zarówno w tańcu, jaki w śpiewie, zapewne wykosiłaby konkurencję. Byłoby to jednak ekscytujące.

Eurowizja 2024: Luna i "The Tower" reprezentują Polskę. Kiedy i gdzie oglądać?

Finał Eurowizji odbędzie się w sobotę, 11 maja. Czy zobaczymy w nim również Lunę? Najpierw musi zdobyć głosy widzów podczas półfinału. 24-latka wystąpi w pierwszym z nich, który odbędzie się już dzisiaj (wtorek) wieczorem. 7 maja Luna zaprezentuje swoje umiejętności na eurowizyjnej scenie. Reprezentantka Polski wystąpi jako szósta. Półfinał transmitowany będzie na antenie TVP1 oraz oficjalnym kanale YouTube Eurowizji od godziny 21. Relację na żywo możecie też śledzić na stronie "Super Expressu" - www.se.pl. Drugi półfinał odbędzie się z kolei w czwartek, 9 maja.

