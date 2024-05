Alicja Majewska o festiwalu w Opolu. "Dla mnie to jest przykre"

Odbije się to na ich relacji?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zakochani jak nastolatkowie. Czułe gesty, czułe słowa

Katarzyna Cichopek ma świetny czas. Choć nie pracuje już w Telewizji Polskiej, po latach wróciła na antenę Polsatu, a do tego jej serce wciąż rozgrzewa promienne uczucie do Macieja Kurzajewskiego. Ich związek był dla wielu osób szokiem, ale udowodnili już, że ich relacja to nie chwilowa fanaberia, a poważne uczucie.

Kasia Cichopek i Maciek Kurzajewski wspierają się w życiu codziennym i zawodowym. W poniedziałek w Warszawie odbywała się gala Ekstraklasy. I choć impreza sportowa nie brzmi jak spełnienie towarzyskich marzeń Katarzyny Cichopek, dumnie towarzyszyła ukochanemu. Tak się złożyło, że na tym samym wydarzeniu bawił serialowy mąż aktorki „M jak miłość” - Marcin Mroczek (41 l.). Śmiechom było więc co niemiara. Ale Kasia i Maciej i tak najbardziej skupiali się na sobie – wpatrywali w swoje oczy i czule obejmowali. Cytując inny wielki przebój, tym razem Haliny Majdaniec: „Zakochani są wśród nas”.

Zobaczcie w naszej galerii, jak kwitnie miłość Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Słodki widok?