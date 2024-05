Nie tylko Cichopek wraca do telewizji. Obok znane nazwiska. To będzie rewolucja?!

Spektakularne powroty gwiazd do telewizji! To nie tylko Cichopek z Kurzajewskim

Kiedy gruchnęła wieść, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wracają do telewizji w sieci zawrzało. Wszyscy chcą wiedzieć o co chodzi i gdzie znów będzie można oglądać ulubieńców ze śniadaniówki TVP. Okazuje się, że nie tylko te gwiazdy znów pojawią się na ekranie. Obok nich same wielkie nazwiska!

O tym, że szykuje się wielka zmiana u Rafała Brzozowskiego pisaliśmy tutaj. Piosenkarz i prowadzący "Jaka to melodia" pożegna się z TVP i przejdzie do konkurencji. Tak załatwi problem czystek w telewizji, które za chwilę mogą dotknąć też jego osobę.

Wśród gwiazd, które wrócą do telewizji po latach znajdują się Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Małżeństwo, które z powodzeniem prowadzi swój kanał w mediach społecznościowych dostaną nową szansę.

Z ekranu nie zniknie Karolina Gilon, której "Love island" właśnie wylatuje z ramówki. Ale Miszczak zadbał o gwiazdę i natychmiast jej nazwisko pojawiło się na gorącej liście prowadzących nowego programu.

Tak, ta galeria gwiazd zbierze się u Edwarda Miszczaka, czyli w Polsacie w nowym programie. Do teraz ta stacja nie miała własnej śniadaniówki. Od września to się zmieni i jak widać nie będzie nudno. Powrót Cichopek z Kurzajewskim do telewizji o poranku to najbardziej wyczekiwana przez widzów zmiana. Czy Polsat swoim porannym programem do śniadaniowej bułki zrewolucjonizuje rynek mediów? To dopiero zobaczymy, ale pewne jest, ze szef stacji takie właśnie ma marzenie...

Sonda Czy zamierzasz oglądać śniadaniówkę Polsatu? Jasne Nie A to jest coś takiego?